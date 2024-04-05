



«Ростелеком» в 2023 году организовал умное видеонаблюдение для 70 организаций в Волгоградской области. Специалисты национального провайдера построили оптическую инфраструктуру и подключили к сервису «Видеонаблюдение для бизнеса» 520 цифровых видеокамер. Среди компаний, которые выбрали умный сервис — промышленные предприятия, рестораны, гостиницы, банки, клиники и госучреждения. Эксперты национального провайдера отмечают, что спрос на системы видеонаблюдения растет двукратными темпами.

— Подключение видеокамер для нас стало мерой повышения качества обслуживания наших посетителей. Посмотрев архив, мы можем проанализировать рабочий день каждого сотрудника, чтобы подсказать тактику поведения. Подключение в режиме онлайн позволяет быстро реагировать на скопление посетителей и включить в работу еще одну кассу, а также на конфликтные ситуации, возникающие в торговом зале, — отметил руководитель сети аптек «Кардио Юг» Валентина Сушкова.

«Видеонаблюдение для бизнеса» — цифровое решение национального провайдера, которое помогает контролировать сохранность имущества, рабочий процесс и эффективность использования рабочего времени. Трансляция видеопотока ведется круглосуточно. Архив записей хранится в облаке на защищенном сервере, имеет поиск по событиям и доступен до 180 дней в любом месте, где есть интернет. Прямую трансляцию и видеозапись можно посмотреть в личном кабинете или через мобильное приложение и даже вывести на официальный сайт своей компании.Кроме базового функционала абонентам доступен модуль видеоаналитики, который при помощи технологий искусственного интеллекта позволяет подсчитать количество посетителей в определенный отрезок времени, определить их пол и возраст. Кроме того, с его помощью можно анализировать происходящие события и оперативно передавать информацию в службы быстрого реагирования.

— В последние годы мы отмечаем рост спроса на цифровые решения «Ростелекома». Среди предпринимателей особенно популярен облачный сервис «Видеонаблюдение». Он повышает клиентоориентированность бизнеса и эффективность внутренних управленческих процессов. При этом сервис легко масштабируется, способствуют снижению капитальных и эксплуатационных затрат на содержание сетевой инфраструктуры, — отметил Федор Абрамов, директор по работе с государственным и корпоративным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Узнать о предложениях «Ростелекома» для бизнеса можно на сайте компании или по телефону 8 800 2003000.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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