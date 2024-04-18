Волгоградке грозит семилетнее заключение за истязание дочери





В Волгоградской области прокуратура передала в суд уголовное дело об истязании волгоградкой своей 11-летней дочери. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в марте 2024 года 32-летняя женщина избила ребёнка.

- Следствием установлено, что обвиняемая в период с 09.08.2023 по 11.03.2024 систематически избивала дочь, высказывала в ее адрес оскорбления, причиняя малолетней девочке физические и психические страдания, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Прекратить издевательства над ребёнком удалось благодаря вмешательству родственницы. Женщина проживает в Саратовской области и на время взяла к себе девочку погостить. После приезда несовершеннолетней тётя, увидев следы побоев, обратилась за помощью в медицинское учреждение.

По итогу расследования 32-летняя волгоградка признала вину. В настоящее время обвиняемая взята под стражу. За истязание несовершеннолетней ей грозит заключение сроком до 7 лет.