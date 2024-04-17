Расследования

Чиновники Котово проиграли все суды из-за незаконной раздачи земли

Расследования 17.04.2024 16:29
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17.04.2024 16:29


Двенадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение Волгоградского УФАС о незаконности передачи жительнице Котово в аренду земельного участка площадью 12443 кв.м., более чем в 39 раз превышающего площадь расположенного этом участке здания (318,3 кв.м). Об этом сообщили V102.RU в Волгоградском УФАС. Администрации  Котово УФАС было выдано предупреждение о принятии мер по его возврату в казну города, которое не было исполнено. УФАС возбудило дело о нарушении администрацией антимонопольного законодательства.
Принятое по делу решение чиновники обжаловали в арбитражном суде. Однако суды двух инстанций отказали в удовлетворении исковых требований и подтвердили законность решения УФАС.
Ранее V102.RU сообщало о странном упрямстве чиновников Котово в противостоянии с антимонопольным ведомством.
Это уже второе дело, рассмотренное УФАС и судами в отношении администрации города Котово. По такой же схеме чиновники в свое время предоставили на условиях аренды земельный участок собственнице здания СТО. Несмотря на то, что мастерская занимала площадь всего лишь в 0,1 га, она получила земельный надел в 1,5 га, который более чем в 12  раз превышал размер здания. В администрации Котово также не отреагировали на предупреждение Волгоградского УФАС и не вернули землю городу. В итоге суды трех инстанций признали администрацию городского округа нарушившей закон о конкуренции.

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