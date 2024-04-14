



Матч «Ротора» и «Чайки», который состоялся сегодня, 14 апреля, на Волгоград Арене, как и ожидалось, оказался богатым на эмоции, но, увы, безголевым. Двум командам, несмотря на огромное желание забить и не пропустить, удалось только второе, сообщает V102.RU. Матч «Ротора» и «Чайки», который состоялся сегодня, 14 апреля, на Волгоград Арене, как и ожидалось, оказался богатым на эмоции, но, увы, безголевым. Двум командам, несмотря на огромное желание забить и не пропустить, удалось только второе, сообщает V102.RU.

В начале игры гости на запале завладели инициативой, однако хозяева вскоре осадили соперников, перехватив ход игры под свой контроль. Однако предпринятые атаки сине-голубых к желаемому результату не привели. Игроки «Ротора» разыгрывали комбинации, но они оказались без желаемого завершения – то не хватало удачи, то точности. А вот стычек и классической борьбы за мяч оказалось с лихвой. То и дело вспыхивали мини-конфликты на поле из-за высокого напряжения и амбициозных задач соперников.В первой половине матча команды пробовали подойти к воротам и проверить оборону противника на прочность. Гостям удавалось нанести несколько ударов по воротам «Ротора», но поразить их им так и не удалось. Голкипер сине-голубых был на высоте и ему приходилось даже исправлять ошибки своих коллег. Когда Ярослав Крашевский отдал медленную передачу головой Никите Чагрову, ему пришлось выбежать из ворот, чтобы мяч не перехватил соперник. Еще одно спасение Никита совершил, когда «Чайка» разыграла стандарт и у бывшего игрока «Ротора», а ныне футболиста «Чайки» Никиты Кармаева была реальная возможность атаковать, вратарь сине-голубых перехватил опасный мяч. Активничали на поле и Гаджимурадов с Пелихом, заставляя нервничать гостей.Однако в итоге никому из соперников не удалось взломать оборону друг друга. Первая половина матча запомнилась больше стычками и драками, а также эмоциональным поведением главного тренера гостей Дмитрия Пятибратова, который даже пытался выяснить отношение с одним из арбитров.Вернувшиеся из раздевалки игроки в начале второго тайма обменялись опасными моментами. Гаджимурадов разыграл штрафной, после чего мяч оказался у Алексея Никитина, и тот пробил по воротам, но голкипер гостей Москвичев оказался на месте и спас команду. После этого свой шанс попыталась использовать «Чайка», игроку которой из-за ошибки защитников хозяев удалось выбежать один на один с голкипером сине-голубых. Но Никита Чагров хладнокровно выручил свою команду, хотя болельщикам уже мерещился гол. После этих эмоциональных всплесков игра выровнялась, а освежить ее попытались главные тренеры несколькими заменами. Руслан Болов заменил Дмитрия Лаврищева, а Алексей Усанов – Филиппа Дворецкого.Видимо, наставник сине-голубых Сергей Попков рассчитывал на усиление атаки, и такой шанс у Руслана Болова появился. Ближе к концу матча ему удалось убежать от защитников «Чайки» и ударить по воротам соперника с опасной дистанции. Но голкиперу удалось спасти свою команду от явного гола.Уже ближе к концу создалось ощущение, что то ли гости устали, то ли специально тянули время, чтобы уехать с ничьей. Футболисты «Чайки» периодически падали на поле и вызывали врачей. На том все и закончилось – ни одна из команд, несмотря на огромное желание и потенциал, не смогла «распечатать» ворота соперников. Кто-то из 12547 зрителей, возможно, испытал разочарование, а кто-то, наверное, перекрестился, что не пропустили.После сегодняшней встречи и у «Ротора», и у «Чайки» - по 11 очков, и ситуация в турнирной таблице у клубов не изменилась. Но вся борьба, конечно, впереди.