Спорт

Волгоградские ватерполистки дважды уступили «Уралочке»

Спорт 14.04.2024 14:42
0
14.04.2024 14:42


Ватерполистки волгоградского «Спартака» с двумя выездными поражениями от «Динамо-Уралочки»  из Златоуста Челябинской области со счетом 10-13 и 14-21 провели заключительный тур Суперлиги. Красно-белые  заняли последнее, шестое место в турнирной таблице, сообщает V102.RU.
На прошлой неделе подопечные Александра Гайдукова в родном бассейне обменялись победами с командой из Ленинградской области «КИНЕФ-Сургутнефтегаз». В первой игре в Волгограде гостьи выиграли со счетом 16:15, а в повторном поединке хозяйки взяли реванш — 14-13. Эта виктория несильно улучшила турнирное положение красно-белых, но добавила положительных эмоций перед финальной частью сезона.
Первая встреча в Златоусте началась для волгоградок неудачно. Уже по итогам стартовой четверти динамовки вели в счете 5:2. В составе «Спартака» отличились Ольга Лупиногина и Полина Кириленко. В следующем периоде Лупиногина сократила отставание, но затем заброшенными мячами отметились хозяйки бассейна и снова увеличили  преимущество. До большого перерыва Лупиногина совершила свое третье точное попадание в матче, а отдыхать соперники ушли при счете 7:4 в пользу «Уралочки».
Третья восьмиминутка  осталась за клубом из Челябинской области. Белла Маркоч и Надежда Липская по разу переиграли спартаковского голкипера Анну Сычеву, а в составе гостей результативным действием отметилась Анна Исакова поcле удачной контратаки. В заключительной четверти волгоградским ватерполисткам удалось выиграть  отрезок и немного скрасить горечь от итогового поражения. Дважды отличились Лупиногина и Федотова, еще один меткий выстрел на счету Полины Кириленко. Игра завершилась победой «Динамо-Уралочки» - 13:10, а красно-белым осталось только лишь рассчитывать взять реванш в ответной встрече. Но ожидания не оправдались.
Стартовая четверть повторного поединка прошла в равной борьбе. На точные броски динамовских спортсменок ответили Лупиногина и Федотова, а Исакова и вовсе вывела волгоградок вперед. Однако до первого перерыва «Уралочка» вернула преимущество в результате двух голов подряд в исполнении Елизаветы Заплатиной и Марии Марковой. 4:3 - в пользу «Динамо» по итогам стартовой восьмиминутки. Но уже в следующей четверти динамовки заметно прибавили, а красно-белые сбавили обороты.
Хозяйки забросили семь мячей, тогда как их соперницы лишь дважды поразили ворота за счет проявленных бомбардирских качеств Ольги Лупиногиной и Александры Липиной.  В следующей восьмиминутке команды порадовали зрителей большим количеством мячей. Лупиногина трижды подряд отличилась, на что результативным выстрелом ответила Мария Маркова. Затем Лупиногина в очередной раз поразила ворота и Федотова реализовала пенальти, в результате чего третий период спартаковские ватерполистки выиграли — 5:4, но до возвращения реальной интриги даже этого было мало. Последняя четверть снова осталась за «Динамо-Уралочкой», что помогло им добиться итоговой уверенной победы — 21:14.
Красно-белым осталось провести перенесенный матч Суперлиги из-за трагедии в «Крокус Сити Холле» против столичного «СКИФ-Востока». Все силы волгоградские ватерполистки теперь бросят на предстоящее выступление в Кубке страны, где можно будет реабилитироваться и скрасить неудачно проведенный российский чемпионат в нынешнем сезоне.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев  
Фото: ГАУ ДО ВО «СШ по ВВС «Спартак-Волгоград» VK.com


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
13.04.2024 12:53
Спорт 13.04.2024 12:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.04.2024 19:06
Спорт 11.04.2024 19:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.04.2024 08:03
Спорт 11.04.2024 08:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.04.2024 07:46
Спорт 09.04.2024 07:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.04.2024 20:18
Спорт 07.04.2024 20:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.04.2024 17:22
Спорт 07.04.2024 17:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.04.2024 12:26
Спорт 07.04.2024 12:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.04.2024 09:31
Спорт 07.04.2024 09:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.04.2024 21:38
Спорт 06.04.2024 21:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.04.2024 20:06
Спорт 06.04.2024 20:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.04.2024 11:09
Спорт 06.04.2024 11:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.04.2024 07:32
Спорт 06.04.2024 07:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.04.2024 08:22
Спорт 05.04.2024 08:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.04.2024 19:27
Спорт 03.04.2024 19:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.04.2024 08:26
Спорт 03.04.2024 08:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:55
В Волгоградской области не нашлось желающих капитально отремонтировать 56 МКДСмотреть фотографии
17:14
Поезд Победы: в Волгоград прибыл первый в мире иммерсивный музей на колесахСмотреть фотографии
16:36
Жителю Городища грозит 15-летний срок за убийство пенсионераСмотреть фотографии
15:54
Первая гроза, град и палящее солнце: волгоградцы обсуждают причуды апрельской погодыСмотреть фотографии
15:23
«Именно здесь я на своем месте»: житель Николаевского района построил конное подворье на руинах детдомаСмотреть фотографии
14:42
Волгоградские ватерполистки дважды уступили «Уралочке»Смотреть фотографии
14:01
В Волгограде построят ФОК для реабилитации людей с ограниченными возможностямиСмотреть фотографии
13:21
Акоп, Грант и Хауа: в Облкомюстиции рассказали о редких именах новорожденных волгоградцевСмотреть фотографии
12:36
Волгоград с Сургутом связал прямой авиарейсСмотреть фотографии
11:49
Опохмельный прииск и неликвидный актив: в Волгограде заброшенный рынок превратился в притон для бездомныхСмотреть фотографии
10:59
В центре Волгограда водитель Kia Ceed врезался в дорожных рабочихСмотреть фотографии
10:10
В Волгоградской области 12 километров дорог оборудуют искусственным освещениемСмотреть фотографии
09:22
Бог любит троицу: в Волгограде вновь пытаются найти подрядчика для реконструкции ГРЭССмотреть фотографии
08:11
В Волгограде закрыли на модернизацию первую в регионе станцию зарядки электромобилейСмотреть фотографии
07:54
Под Волгоградом на видео попал момент столкновения товарняка с лихачом на КАМАЗеСмотреть фотографии
06:53
В Волгограде решили в два раза расширить путепровод на ул. МенделееваСмотреть фотографии
21:31
На новой неделе волгоградцев ждет летний зной, гроза и магнитные буриСмотреть фотографии
20:57
В Волгограде заживо сгорела пенсионерка. Ее изрезанного сына забрали врачиСмотреть фотографии
20:19
Тело туриста из Москвы нашли у придорожного кафе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:57
«Многих детей просто недолюбили»: заслуженный учитель России — об агрессии подростков, интересе к школе и оценках за поведениеСмотреть фотографии
19:39
Министры задумались об усиленной защите российских аэропортов от БПЛАСмотреть фотографии
19:01
«Банки превратились в финансовые супермаркеты»: волгоградцам рассказали о популярных уловках при оформлении кредитовСмотреть фотографии
18:23
В Волгограде владелец электросамоката сжег ступниСмотреть фотографии
17:59
В Волгоградской области пес набросился на братьев на детской площадкеСмотреть фотографии
17:18
На волгоградском стенде на ВДНХ отметился Герой России из космосаСмотреть фотографии
16:49
В Волгограде спальные районы задыхаются в дорожной пылиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:46
В Волгограде учителей выгоняют следить за буйной молодежью на улицахСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде озвучили дату работ на линии СТ и временные мерыСмотреть фотографии
15:02
Видео напугавшего волгоградцев запуска ракеты опубликовало МО РФСмотреть фотографии
14:16
«Мы очень любили свой дом»: семья из Волгограда в страшном пожаре потеряла единственное жильеСмотреть фотографииCмотреть видео
 