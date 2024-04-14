Волгоградские ватерполистки дважды уступили «Уралочке»





Ватерполистки волгоградского «Спартака» с двумя выездными поражениями от «Динамо-Уралочки» из Златоуста Челябинской области со счетом 10-13 и 14-21 провели заключительный тур Суперлиги. Красно-белые заняли последнее, шестое место в турнирной таблице, сообщает V102.RU. Ватерполистки волгоградского «Спартака» с двумя выездными поражениями от «Динамо-Уралочки» из Златоуста Челябинской области со счетом 10-13 и 14-21 провели заключительный тур Суперлиги. Красно-белые заняли последнее, шестое место в турнирной таблице, сообщает V102.RU.

На прошлой неделе подопечные Александра Гайдукова в родном бассейне обменялись победами с командой из Ленинградской области «КИНЕФ-Сургутнефтегаз». В первой игре в Волгограде гостьи выиграли со счетом 16:15, а в повторном поединке хозяйки взяли реванш — 14-13. Эта виктория несильно улучшила турнирное положение красно-белых, но добавила положительных эмоций перед финальной частью сезона.Первая встреча в Златоусте началась для волгоградок неудачно. Уже по итогам стартовой четверти динамовки вели в счете 5:2. В составе «Спартака» отличились Ольга Лупиногина и Полина Кириленко. В следующем периоде Лупиногина сократила отставание, но затем заброшенными мячами отметились хозяйки бассейна и снова увеличили преимущество. До большого перерыва Лупиногина совершила свое третье точное попадание в матче, а отдыхать соперники ушли при счете 7:4 в пользу «Уралочки».Третья восьмиминутка осталась за клубом из Челябинской области. Белла Маркоч и Надежда Липская по разу переиграли спартаковского голкипера Анну Сычеву, а в составе гостей результативным действием отметилась Анна Исакова поcле удачной контратаки. В заключительной четверти волгоградским ватерполисткам удалось выиграть отрезок и немного скрасить горечь от итогового поражения. Дважды отличились Лупиногина и Федотова, еще один меткий выстрел на счету Полины Кириленко. Игра завершилась победой «Динамо-Уралочки» - 13:10, а красно-белым осталось только лишь рассчитывать взять реванш в ответной встрече. Но ожидания не оправдались.Стартовая четверть повторного поединка прошла в равной борьбе. На точные броски динамовских спортсменок ответили Лупиногина и Федотова, а Исакова и вовсе вывела волгоградок вперед. Однако до первого перерыва «Уралочка» вернула преимущество в результате двух голов подряд в исполнении Елизаветы Заплатиной и Марии Марковой. 4:3 - в пользу «Динамо» по итогам стартовой восьмиминутки. Но уже в следующей четверти динамовки заметно прибавили, а красно-белые сбавили обороты.Хозяйки забросили семь мячей, тогда как их соперницы лишь дважды поразили ворота за счет проявленных бомбардирских качеств Ольги Лупиногиной и Александры Липиной. В следующей восьмиминутке команды порадовали зрителей большим количеством мячей. Лупиногина трижды подряд отличилась, на что результативным выстрелом ответила Мария Маркова. Затем Лупиногина в очередной раз поразила ворота и Федотова реализовала пенальти, в результате чего третий период спартаковские ватерполистки выиграли — 5:4, но до возвращения реальной интриги даже этого было мало. Последняя четверть снова осталась за «Динамо-Уралочкой», что помогло им добиться итоговой уверенной победы — 21:14.Красно-белым осталось провести перенесенный матч Суперлиги из-за трагедии в «Крокус Сити Холле» против столичного «СКИФ-Востока». Все силы волгоградские ватерполистки теперь бросят на предстоящее выступление в Кубке страны, где можно будет реабилитироваться и скрасить неудачно проведенный российский чемпионат в нынешнем сезоне.