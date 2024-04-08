В среднем по 312 тысяч рублей кредитов набрали волгоградцы

Волгоградская область оказалась на 69-м месте в рейтинге регионов по платежной дисциплине населения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Рейтинг, волгоградцы накопили задолженность по 4,2% взятых кредитов. При этом объем просрочки перед банками на 1 марта снизился на 1,3% по сравнению с последними 12-ю месяцами. Согласно данным экспертов, ссудная задолженность на численность экономически активного населения в регионе на данный период составляла 312 тысяч рублей.В исследовании отмечается, что платежная дисциплина населения улучшилась почти во всех регионах. Самые высокие показатели – в Севастополе и Санкт-Петербурге, а замыкают список республики Северного Кавказа.Экономисты отметили, что в 2023 году в стране наблюдался настоящий кредитный бум – портфель розничных кредитов вырос на 23% против 9,5% в 2022 году. При этом на 1 марта 2024 года население оставалось должным банкам 33,6 триллиона рублей или примерно по 440 тысяч рублей на каждого экономически активного гражданина России. Основным флагманом кредитования населения России в 2023 году была ипотека. Всего на жилищные кредиты приходилась почти треть займов.Однако в 2024 году темпы прироста розничного кредитования окажутся намного ниже, предупреждают аналитики. Это обусловлено высокими процентными ставками. В целом при умеренном сценарии в среднем по России можно ожидать роста просрочки в пределах 0,3-0,6 процентного пункта. Но эксперты не считают такую тенденцию критической.