В Новоаннинском районе Волгоградской области сегодня, 7 апреля, LADA Granta оказалась смята грузовиком МАЗ. В салоне легковушки находились четверо рабочих, которые ехали из Москвы в Дагестан, сообщает V102.RU со ссылкой на родственника одного из пассажиров.





— Мой брат на своей LADA ехал из Москвы. Ему 27 лет, с ним еще были три человека. Они закончили работу в Москве по электрике и ехали обратно домой в Дагестан. Я, когда узнал об аварии, сразу сорвался и поехал в Волгоградскую область. Информации крайне мало. Вроде как один человек в реанимации находятся, все остальные погибли. Не знаю, брат в больнице или нет, по телефону какие-либо подробности мне говорить отказались, — рассказал корреспонденту V102.RU в телефонном разговоре Гаджимагомед Расулов.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло сегодня в 05.53 на 703 километре трассы Р-22 «Каспий»:

— По предварительной информации, 42-летний водитель за рулем автомашины LADA Granta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой машиной МАЗ-731301. В результате аварии водитель, 28-летний и 38-летний пассажиры легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Как уточнили в региональном главке МВД, 39-летнего пассажира автомашины LADA Granta доставили в больницу. Водителю грузовика также оказана медпомощь.

В комитете здравоохранения Волгоградской области корреспондентам информагентства пояснили, что пострадавший в аварии мужчина находится в реанимационном отделении Михайловской ЦРБ.

— Его состояние оценивается как тяжелое. Врачами больницы № 25 Волгограда даны рекомендации по лечению пациента в ЦРБ, — добавили в облздраве.

Напомним, компания молодежи на Porsche Cayenne разбилась под Волгоградом, один человек погиб.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: «Новоаннинский сегодня» / t.me

