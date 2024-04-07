



В Новоаннинском районе Волгоградской области ночью в 03.30 на 725 километре трассы Р-22 «Каспий» Porsche Cayenne с компанией молодых людей влетел в грузовик. Сообщается о погибшем.

— По предварительной информации, 22-летний водитель за рулем автомашины Porsche Cayenne не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем КАМАЗ-65117 с полуприцепом, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии от полученных травм на месте скончался 26-летний пассажир иномарки. Водителя, 21-летнего и 19-летнего пассажиров Porsche Cayenne доставили в больницу.

Видео: «Новоаннинский сегодня» / t.me