Происшествия

Компания молодежи на Porsche Cayenne разбилась под Волгоградом. Один человек погиб

Происшествия 07.04.2024 10:34
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07.04.2024 10:34


В Новоаннинском районе Волгоградской области ночью в 03.30 на 725 километре трассы Р-22 «Каспий» Porsche Cayenne с компанией молодых людей влетел в грузовик. Сообщается о погибшем.  

— По предварительной информации, 22-летний водитель за рулем автомашины Porsche Cayenne не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем КАМАЗ-65117 с полуприцепом, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии от полученных травм на месте скончался 26-летний пассажир иномарки. Водителя, 21-летнего и 19-летнего пассажиров Porsche Cayenne доставили в больницу. 

Видео: «Новоаннинский сегодня» / t.me 

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