«Каустик» в Волгограде вырвал победу у краснодарского «СКИФа»





Волгоградский «Каустик» накануне, 6 апреля, в домашнем матче обыграл краснодарский «СКИФ» со счетом 33:31 в последней своей встрече на предварительном этапе Суперлиги, сообщает V102.RU. Волгоградский «Каустик» накануне, 6 апреля, в домашнем матче обыграл краснодарский «СКИФ» со счетом 33:31 в последней своей встрече на предварительном этапе Суперлиги, сообщает V102.RU.





На старте второй половины Данила Иванов сравнял, а Андрей Воробьев вывел хозяев вперед после заброшенного броска с семи метров. В дальнейшим инициатива стала переходить постепенно к волгоградским гандболистам, заигравшим после отдыха более смело и дисциплинированно. Точное попадание Сергея Палащенко в середине тайма позволило хозяевам оторваться от оппонентов и сделать серьезную заявку на победу — 24:21. В начале заключительной десятиминутки «химики» лидировали с преимуществом в четыре очка. «СКИФ» сумел приблизиться к соперникам на расстояние в один заброшенный мяч, заставив заметно понервничать местную публику, активно переживающую за любимую команду. Но все же хозяева решили не расстраивать своих болельщиков и довели дело до итоговой непростой и заслуженной победы с общим счетом 33:31. В составе хозяев по семь точных попаданий у Данилы Иванова и Андрея Воробьева. Вадим Ибраков отличился шесть раз. На старте второй половины Данила Иванов сравнял, а Андрей Воробьев вывел хозяев вперед после заброшенного броска с семи метров. В дальнейшим инициатива стала переходить постепенно к волгоградским гандболистам, заигравшим после отдыха более смело и дисциплинированно. Точное попадание Сергея Палащенко в середине тайма позволило хозяевам оторваться от оппонентов и сделать серьезную заявку на победу — 24:21. В начале заключительной десятиминутки «химики» лидировали с преимуществом в четыре очка. «СКИФ» сумел приблизиться к соперникам на расстояние в один заброшенный мяч, заставив заметно понервничать местную публику, активно переживающую за любимую команду. Но все же хозяева решили не расстраивать своих болельщиков и довели дело до итоговой непростой и заслуженной победы с общим счетом 33:31. В составе хозяев по семь точных попаданий у Данилы Иванова и Андрея Воробьева. Вадим Ибраков отличился шесть раз.

Уже на первой минуте игрок гостей Савелий Шалабанов забросил дважды подряд и краснодарцы повели — 2:0. В составе хозяев нашлось, кому ответить. Точными бросками отметились Виктор Бабкин и Данила Иванов. До середины тайма «СКИФ» неоднократно лидировал с разницей в два и более мячей, а в начале второй половины их преимущество стало плюс пять — 13:8. После этого подопечные Дмитрия Бочарникова стали постепенно приходить в себя и подбираться к соперникам. Никита Ларин и Андрей Воробьев набрали баллы за результативность, однако затем южане снова несколько раз подряд поражали ворота «Каустика».Волгоградской команде пришлось в очередной раз включаться на полную скорость. Заключительная пятиминутка первого тайма осталась за «химиками». На этом отрезке отличились Вадим Ибраков, Максим Хохлов и Данила Иванов, реализовавший быстрый отрыв. В самой концовке Андрей Воробьев оказался точен при исполнении пенальти и сократил отставание до минимума. На перерыв команды ушли при счете 18:17 в пользу «СКИФа», но с абсолютно равными шансами на итоговый успех по итогам встречи.По итогам предварительного этапа волгоградцам далее предстоит участие в утешительном турнире за возможность остаться в Суперлиге на следующий сезон.