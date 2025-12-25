Мошенники стали вербовать волгоградцев под видом сотрудников военкомата





Аферисты придумали новую мошенническую схему. Как рассказали РИА Новости со ссылкой на материалы МВД РФ, злоумышленники начали похищать персональные данные россиян под предлогом оформления пропуска в военкомат.

Мошенники звонят гражданам и убеждают посетить военкомат, чтобы оцифровать личные данные. Для этого они просят будущую жертву прислать персональные данные якобы для пропуска на территорию военкомата, поскольку он является режимным объектом.

В связи с этим граждане присылают свои личные данные, которые далее используются злоумышленниками для похищения средств или создания новых мошеннических уловок.

Изображение создано при помощи ИИ