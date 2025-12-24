В Волгограде объединение ВГИИКа и «Серебряковки» проведут в три этапа

24 декабря создание творческого опорного вуза в Волгоградской области одобрили преподаватели ВГИИКа и консерватории им. П.А. Серебрякова. Творческие работники поддержали соответствующее решение Общественного совета при комитете культуры, которое было озвучено накануне.

Определены три этапа, в течение которых будет происходить слияние двух вузов. Так, до 1 апреля 2026 года должны завершиться все юридические процедуры, касающиеся новых учредительных документов и переоформления лицензий. Второй этап продлится до 1 сентября. К этой дате будет разработана структура нового опорного вуза и штатное расписание. И на последнем, третьем этапе, новое учреждение переедет из своих помещений в здание культурно-образовательного центра на площади Ленина.

Что касается нюансов объединения, то на данный момент известно, что Волгоградский государственный институт искусств и культуры сохранит свою структуру полностью и станет крупным, отдельным структурным подразделением консерватории.

Опорный вуз будет носить название государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградская государственная консерватория имени П.А. Серебрякова». Образовательный процесс в период объединения двух вузов прерываться не будет.

- Новый вуз станет пионером в стране — консерватория, которая объединит образовательные программы всей отрасли «Культура и искусство», с перспективой открытия направлений групп экранных искусств и искусствознания, - отмечают в облкомкультуры.

В профильном комитете также отметили, что все выпускники 2026 года получат дипломы государственного образца: ГБОУ ВО «Волгоградская государственная консерватория имени П.А. Серебрякова» по специальности, направлению подготовки, образовательной программе и с присвоением той квалификации, по которым они обучались в институте или в консерватории.

Фото: облкомкультуры





