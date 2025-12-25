Волгоградские чиновники больше не будут выворачивать кошельки





Волгоградские чиновники и депутаты, как и их коллеги из других российских регионов, больше не будут сдавать декларации о доходах и имуществе. Совет Федерации РФ освободил их от этой ежегодной обязанности.

Теперь госслужащие и народные избранники будут подавать сведения о доходах и имуществе только при определенных условиях – например, если они устраиваются на госслужбу, переходят на другую работу или, если возникла необходимость объяснить крупные сделки стоимостью, превышающей доходы семьи за последние три года.

Инициаторы закона в Госдуме считают, что изменения направлены на усиление борьбы с коррупцией. Так, расширяется круг лиц, которые в вышеописанных случаях должны будут предоставлять сведения о доходах. В частности, такую обязанность переложили на руководителей внебюджетных фондов и муниципальных и государственных учреждений.

В то же время, напомним, чиновникам и депутатам еще с 2023 года разрешили не выкладывать декларации в открытый доступ. Финансовое состояние этой категории граждан давно уже скрыто от общественности. Теперь они и вовсе не обязаны будут это делать.

Напомним, в Волгоградской области в свое время произошел не один скандал, связанный с декларациями представителей власти. Так, бывший депутат Волгоградской гордумы Александр Егунов в 2018 году заявил в декларации доход в 11 миллионов рублей, тогда как на самом деле он составил 110 миллионов. Тогда народный избранник объяснил это «недоразумение» ошибкой и невнимательностью. Еще один бывший депутат Волгоградской облдумы Илья Кошкарев и вовсе вынужден был сложить полномочия в связи с тем, что не отобразил в сведениях о доходах данные о наличии ценных бумаг иностранной организации.



