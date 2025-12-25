



В Волгоградской области с 1 января 2026 года банки не смогут оценивать доходы граждан, желающих оформить автокредит, так, как это они делали на протяжении всего времени и до конца года. В связи с ужесточением требований оценки финансовых возможностей клиентов эксперты уже прогнозируют всплеск отказов банков в выдаче такого рода кредитов.

Согласно приведенной РБК информации, отказы могут могут получить, к примеру, волгоградцы с так называемыми теневыми доходами и даже силовики в случае, если кредит последние решат оформить не в своем зарплатном банке.

Рост отказов в выдаче новых автокредитов может составить в 2026 году до 40%. Об этом уже предупредил Банк России Национальный совет финансового рынка (НСФР). В письме участники В рынка просят продлить действие опции с модельным подходом к расчету доходов клиентов до 1 июля 2027 года.

В ЦБ подтвердили обращение НСФР, но просьбу банков не поддерживают.

– Банк России не планирует продлевать модельный подход для оценки дохода заемщиков при выдаче автокредитов, — цитирует ответ ЦБ РБК.