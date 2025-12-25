Угроза атаки дронами снята в Волгограде и области

В Волгоградской области утром 25 декабря отменили режим беспилотной опасности. Как сообщает ИА «Высота 102», сообщения РСЧС жители региона получили в 06.00 мск.

Напомним, что об угрозе атаки с воздуха волгоградцев предупредили 24 декабря около 22.30. Населению рекомендовали держаться по возможности на расстоянии от окон и не выходить на открытые территории. Спустя шесть часов жителям Волгограда и области поступили сообщения об отбое тревоги.

Особый режим готовности, отметим, никак не повлиял на работу волгоградского аэропорта минувшей ночью. Сообщений о закрытии воздушной гавани от Росавиации не поступало.