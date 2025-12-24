Цены на топливо в Волгограде поползли в разные стороны перед Новым годом

На АЗС в Волгограде и области цены на топливо в преддверии Нового года показывают разную динамику. Дорожает только дизтопливо и высокооктановый АИ-98, а остальные марки бензина нет.

Согласно данным, которые опубликован Волгоградстат, за неделю дизель подорожал на 0,03% или на 3 копейки – до 72,67 рубля за литр. АИ-98 вырос в цене до 88,64 рубля - на 0,29% или на 26 копеек.

В свою очередь АИ-92 подешевел на 2 копейки или 0,04% - до 61,44 рубля за литр. Цена на бензин АИ-95 по сравнению с прошлой неделей не изменилась и составляет 67,9 рубля.

Отметим, что в текущем году цены на топливо Волгоградстат анализирует в последний раз. Новые данные еженедельного мониторинга ожидаются только после новогодних праздников в январе.





