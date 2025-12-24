Происшествия

В СИЗО отправили волгоградца, приодевшегося за счёт Wildberries на 300 тыс. рублей

24.12.2025 18:01
24.12.2025 18:01


В Ворошиловском районе Волгограда суд определил меру пресечения 20-летнему местному жителю Маркизу Дубинину. Мужчина приоделся в брендовую одежду и золото за счёт Wildberries.

- 19 декабря 2025 года в дневное время Маркиз Дубинин, находясь в пункте выдачи Wildberries, расположенном в одном из домов на улице Елецкая Ворошиловского района г. Волгограда, ввел в заблуждение сотрудника пункта выдачи относительно наличия у него денежных средств для оплаты получаемых им товаров и завладел одеждой и золотыми украшениями на общую сумму более 360 000 рублей, - сообщили в объединённой пресс-службе судов.

При этом, завладев предметами, волгоградец поспешил уйти из пункта выдачи заказов «по-английски», не попрощавшись и не расплатившись за дорогостоящие вещи.

Отметим, отчаянного грабителя во всей красе запечатлели камеры видеонаблюдения, и буквально за несколько дней правоохранители установили его личность и местонахождение. 23 декабря Маркиз был задержан полицейскими. Решением Ворошиловского районного суда мужчина взят под стражу до 19 февраля 2026 года. В отношении воришки возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

