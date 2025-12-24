В Волгограде две школьницы-закладчицы проведут лучшие годы в колонии

Кировский районный суд Волгограда вынес приговор двум школьницам 16 и 17 лет, которые получили оптовую партию «синтетики» и собирались ее продать. Девочек признали виновными в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и приговорили каждую к 3,5 годам воспитательной колонии.

Как сообщили в прокуратуре региона, несовершеннолетние полностью признали свою вину.

Следствием и судом установлено, что школьницы извлекли из тайников-закладок в Кировском районе оптовую партию наркотика, следуя указаниям куратора в Сети. Смесь производного N-метилэфедрона общей массой более 210 граммов подростки собирались реализовать, но их план провалился. Школьниц задержали правоохранители.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.





