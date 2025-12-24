Расследования

В Волгограде две школьницы-закладчицы проведут лучшие годы в колонии

Расследования 24.12.2025 19:25
Кировский районный суд Волгограда вынес приговор двум школьницам 16 и 17 лет, которые получили оптовую партию «синтетики» и собирались ее продать. Девочек признали виновными в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и приговорили каждую к 3,5 годам воспитательной колонии.

Как сообщили в прокуратуре региона, несовершеннолетние полностью признали свою вину.

Следствием и судом установлено, что школьницы извлекли из тайников-закладок в Кировском районе оптовую партию наркотика, следуя указаниям куратора в Сети. Смесь производного N-метилэфедрона общей массой более 210 граммов подростки собирались реализовать, но их план провалился. Школьниц задержали правоохранители.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. 


21:05
Мусор загорелся в здании бывшего метизного завода в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:40
В Волгограде объединение ВГИИКа и «Серебряковки» проведут в три этапаСмотреть фотографии
20:02
Цены на топливо в Волгограде поползли в разные стороны перед Новым годомСмотреть фотографии
19:25
В Волгограде две школьницы-закладчицы проведут лучшие годы в колонииСмотреть фотографии
18:42
«Это рейдерский захват что ли?»: в Волгограде неизвестные «законопатили» бетоном двор на ул. МираСмотреть фотографии
18:28
На линии СТ в Волгограде заметили трамвай с сияющей ёлочкойСмотреть фотографииCмотреть видео
18:09
Ирина Соловьева подвела итоги работы Экосовета в 2025 годуСмотреть фотографии
18:01
В СИЗО отправили волгоградца, приодевшегося за счёт Wildberries на 300 тыс. рублейСмотреть фотографии
17:37
Обирал подчиненных: стали известны новые эпизоды, по которым будут судить экс-заммэра КотовоСмотреть фотографии
17:12
Определен подрядчик строительства 28 км водопроводов в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:32
Волгоградцы получат январские пенсии и пособия досрочноСмотреть фотографии
16:07
Волгоградца задержали за кражу из ПВЗ золота и одежды на 260 тыс. рублейСмотреть фотографии
15:17
Волгоградской области выделили 207 млн рублей на профилактику ССЗСмотреть фотографии
15:07
Михаил Щербаков признан лучим спортсменом Волгоградской области 2025 годаСмотреть фотографии
14:50
Крупный засор из тряпья и бетона устранили на коллекторе на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
14:06
Под Волгоградом фура с негабаритом заблокировала движение по федеральной трассеСмотреть фотографии
14:05
Бородачи из Самары на видео показали, как под видом проституток развели волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:24
Упала замертво: последние секунды жизни охранницы ТЦ в Волжском попали на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:21
Власти сообщили о гибели двоих камышан на СВОСмотреть фотографии
13:19
Гандболистки «Динамо-Синары» проиграли ЦСКА и завершили борьбу за Кубок РоссииСмотреть фотографии
13:03
Волгоградцам разрешат не платить за парковку 11 дней нового годаСмотреть фотографии
12:45
ФСБ в Ростовской области обезвредила украинского шпионаСмотреть фотографии
12:09
В Волгоградской области 105 коммунальных машин дали бой гололёду на дорогахСмотреть фотографии
12:03
Выживших в страшном пожаре детей перевели из Михайловки в больницу ВолгоградаСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде нашли красную икру пяти производителей с кишечной палочкойСмотреть фотографии
11:27
В ЛНР начал работу общероссийский телефон доверия для детейСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде отель Gold опечатали после иска МЧССмотреть фотографии
10:58
В Волгограде вновь пассажирка троллейбуса госпитализирована после поездкиСмотреть фотографии
10:14
Экс-глава Палласовского района Толмачев назначен зампредом облкомтерполитикиСмотреть фотографии
09:54
Волгоградцы лишились сокращённого рабочего дня перед новогодними праздникамиСмотреть фотографии
 