Продукты-рекордсмены по росту цен перед Новым годом названы в Волгограде

Экономика 25.12.2025 06:53
В Волгограде за неделю перед Новым годом резко подскочили цены продукты в овощных отделах магазинов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на последний мониторинг Волгоградстата, рекордное подорожание на этот раз демонстрируют морковь и капуста. 

Отметим, что в отчет статистиков вошли данные, собранные за период с 16 по 22 декабря. Именно за эту неделю в Волгоградской области морковь подорожала на 3,6%. Цены на капусту в волгоградских магазинах в среднем выросли на 2,9%, а на помидоры – на 1,3%. Лук, свекла и бананы синхронно подорожали на 0,6%.

Что удивительно, накануне новогодних праздников подешевели в регионе огурцы. Причем снижение цен зафиксировано на уровне 3,6%. Доступнее волгоградским покупателям – минус 2% от прежней стоимости – стал и картофель.

В остальном цены в магазинах Волгоградской области, по данным статистиков, не сильно изменились на основные продукты, если сравнивать с предыдущей неделей. 

Впрочем, по информации некоторых ритейлеров, за несколько дней до Нового года ценники могут на отдельные товары увеличиться в среднем на 15%. 

