



В Волгоградской области за ночь – в период с 23.00 мск 24 декабря до 7.00 мск 25 декабря – дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ был перехвачен и уничтожен один украинский беспилотник самолетного типа. Всего над регионами России был сбит 141 вражеский дрон.

Массированной атаке подверглась прошлой ночью Брянская область, где российскими военными было сбито 62 беспилотника.

12 и 11 БПЛА ликвидировано в Тульской и Калужской областях, соответственно. 9 и 8 – в Московском регионе и Адыгее, 7 БПЛА – в Краснодарском крае, 6 – в Крыму и Ростовской области, по 5 беспилотников – над акваторией Азовского моря, Белгородской и Воронежской областями, 4 – над Курской области.







