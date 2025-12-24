



24 декабря в Центральном районе Волгограда, не стесняясь жильцов, неизвестные перекрыли местные проезды во дворе многоквартирного дома №24 на ул. Мира. Рабочие установили железобетонные конструкции, препятствующие проезду автомобилей. Действия хранящих молчание мужчин уже вызвали волну негодования проживающих здесь волгогрдцев.

– Сегодня днём во двор приехал погрузчик с манипулятором и начал выгружать бетонные блоки и полусферы. Мы сразу же заподозрили неладное и потребовали у специалистов разрешительные документы. Однако их нам никто так и не предоставил, – сообщила журналистам жительница МКД Екатерина Акимова.





Собственники обратились за помощью в полицию, однако это ничуть не смутило нежданных гостей, которые как ни в чём не бывало продолжили блокировать асфальт. Подошли к этому рабочие основательно. Полусферы со специальными метровыми штырями из арматуры намертво вбивались в асфальт, а на финальном этапе дополнительно фиксировались раствором. Более массивные железобетонные конструкции устанавливались посреди проезжей части без дополнительного закрепления.





– В результате мы лишились полноценного проезда. Всё дело в том, что у нас двор очень узкий. Здесь две даже легковые машины ни разъехаться, ни развернутся не смогут. Раньше мы спасались благодаря сквозному проезду. Можно было, к примеру, заехать с ул. Мира, а выехать на ул. Порт-Саида или же пр. Ленина. Сейчас же нас забаррикадировали. Заехавшему автомобилю придётся сдавать назад, чтобы выехать из двора. А что будет, если случится пожар или приедет скорая? – сетует волгоградка.

Женщина рассказала, что она является инвалидом и бетонные блоки не только лишили её скорой медицинской помощи, но и доступа к контейнерной площадке, которая находится аккурат за бетонными «баррикадами».





Свой двор дом №24 на ул. Мира делит с домами №12 на ул. Порт-Саида и дом №21 на пр. им. В.И. Ленина. Согласно публичной кадастровой карте он поделён на два размежёванных участка, которые на праве совместной долевой собственности принадлежат местным жителям.

Сразу же после инцидента в причастности к случившемуся собственники заподозрили УК, обслуживающие соседние МКД.





Редакция ИА «Высота 102» обратилась в диспетчерскую ООО «АНГАРСКОЕ», управляющую домом №21 на пр. им. В.И. Ленина. В организации открестились от действий неизвестных.

– Наши специалисты по данному адресу не работают. Возможно, это какие-то третьи лица вроде коммерческих организаций, располагающихся на прилегающей территории. Мы к этому однозначно отношения не имеем, – подчеркнула сотрудница.





В свою очередь в УК «ЦЕНТРВОЛГА», обслуживающей дом №24 на ул. Мира, также сообщили о своей непричастности к ограничению проезда и пообещали направить мастера для осмотра территории и, в случае необходимости, принятия мер реагирования.

Получить комментарий УК «ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА» журналистам не удалось, однако данный МКД имеет маленькую жилую площадь и, по мнению жильцов, вряд ли бы покусился на столь радикальное разграничение двора.





Не в курсе о происходящем и местные власти. В отделе ЖКХ администрации Центрального района Волгограда сообщили, что не согласовывали установку каких-либо ограждений, да и не смогли бы этого сделать даже в теории.

– Эти дворы размежеваны. После определения границ все вопросы по управлению ими решают сами собственники коллективным голосованием. А исполняет это решение УК. В данном дворе в ближайшее время планируют проводить подземные проколы газовики, однако на текущий момент они к работам ещё не приступали и эти планы вряд ли связаны с перекрытием двора на всём протяжении, – подчеркнули в муниципалитете.

Отметим, на момент публикации статьи рабочие уже завершили установку железобетонных конструкций и поспешили удалиться, при этом наряд полиции на место так и не приехал.

В настоящее время собственники дома №24 на ул. Мира готовятся обратиться с жалобой в УК и прокуратуру.

Фото: Андрей Поручаев, жители МКД