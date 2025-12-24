Расследования

Обирал подчиненных: стали известны новые эпизоды, по которым будут судить экс-заммэра Котово

Расследования 24.12.2025 17:37
0
24.12.2025 17:37


Бывший заместитель мэра Котово Волгоградской области Борис Тареев предстанет перед судом по обвинению в двух эпизодах получения взяток и поборов с подчиненных. Подробности предъявленного Борису Тарееву обвинения рассказали в прокуратуре Волгоградской области.

Напомним, сегодня, 24 декабря, ИА «Высота 102» сообщало о поступлении уголовного дела в отношении экс-чиновника и партнера саратовского олигарха Виктора Качуровского в Котовский районный суд. Обвинительное заключение утвердил прокурор Волгоградской области Денис Костенко.

- 57-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности), - рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Выяснилось, что в период с ноября 2023 года по март 2025 года учредитель ООО «Электросбыт», саратовский предприниматель Виктор Качуровский передал обвиняемому в качестве взятки около 1,5 млн рублей за общее покровительство при разработке и согласовании данной коммерческой организацией инвестиционной программы со стороны органа местного самоуправления.

Также Тареев получил от Качуровского в качестве взятки 250 тыс. рублей за незаконные действия, направленные на изменение муниципального нерегулируемого маршрута на регулируемый, чтобы перевозчиком стало юрлицо, аффилированное с предпринимателем.

Получая такие деньги в качестве взяток, Борис Тареев оказался весьма прижимистым, когда речь заходила о трате собственных средств. В начале марта 2025 года Тареев потребовал от четырех подчиненных – сотрудников администрации, передать ему часть заработка для оплаты административного штрафа. Как оказалось, чиновника наказали за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Но тратить свои деньги на штраф он не захотел.

Вину в инкриминируемых деяниях Тареев признает частично. Обвиняемый останется под стражей.

Напомним, ранее за дачу взятки Тарееву был осужден Виктор Качуровский. Котовский районный суд приговорил его к 3,6 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн 250 тыс. рублей. Качуровский обжаловал приговор, рассмотрение дела еще не назначено.

Комментарии
