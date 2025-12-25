Первые рейды по точкам продаж пиротехники прошли в Волгограде





В Волгоградской области стартовали рейды по точкам продаж пиротехнических изделий. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудники территориальных административных комиссий вместе с должностными лицами администрации Волгограда посетили торговцев накануне, 24 декабря, – перед вступлением в силу запрета на продажу фейерверков.





Торговля и использование пиротехники в Волгограде и области запрещена до 20 января 2026 года включительно. Как уточняют в администрации Волгоградской области, подобные выезды будут проводиться на протяжении всех праздничных дней. В качестве исключения волгоградцы могут продавать и использовать хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.

В ходе рейдов накануне участники сотрудники комиссий раздали предпринимателям листовки и предупредили о штрафах за нарушение запрета – до 1 миллиона рублей для юридических лиц.

Подробно о запрете и других ограничениях, которые будут действовать на территории Волгоградской области с 25 декабря, ИА «Высота 102» сообщало в специальном материале.