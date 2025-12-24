Хутор под Волгоградом взяли в кольцо из-за очага бешенства

В Калачевском районе Волгоградской области введены карантинные мероприятия из-за вспышки бешенства у животных. Это смертельное заболевание было диагностировано на территории домовладения, расположенного на улице Почтовая в хуторе Камыши.

Согласно приказу облкомветеринарии, эпизоотический очаг бешенства определен в радиусе 1150 метров от места, где было обнаружено зараженное животное. На этой территории будет проведен комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию вирусного заболевания и профилактику его дальнейшего распространения.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!