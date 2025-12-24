Определен подрядчик строительства 28 км водопроводов в Волгограде

В Волгограде определена подрядная организация, которая спроектирует и построит объекты и сети водоснабжения в Советском и Кировском районах в рамках первой и второй очереди.

Как сообщили в мэрии, контракт уже заключен с ООО «Концессии водоснабжения», которая стала победителем аукционов.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс изысканий, разработать проекты и построить новую водопроводную насосную станцию «Горная поляна-3», производительностью свыше 95 тыс. куб. м. воды в сутки. Контракт также предусматривает строительство 28 км водопроводов диаметром от 300 до 1000 миллиметров. Все работы должны быть завершены до конца 2027 года.

- Реализация данного проекта позволит сформировать резервы для обеспечения коммунальным ресурсом территории перспективной застройки, а также создаст техническую возможность присоединения к централизованной системе водоснабжения жителей ряда отдаленных городских территорий, - отметили в мэрии.

Ранее, напомним, был определен подрядчик строительства двух новых водоводов в Красноармейском районе.

Фото из архива V102.RU

