Мусор загорелся в здании бывшего метизного завода в Волгограде





24 декабря произошло возгорание в здании бывшего метизного завода, расположенного на проспекте Ленина напротив стадиона «Волгоград-Арена». Очевидцы сообщили о густом дыме из окна третьего этажа четырехэтажного корпуса бывшего завода ТДиН.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о пожаре в Центральном районе Волгограда поступило в оперативные службы в 19:45 мск.

- В четырёхэтажном здании горел строительный мусор на площади 20 кв. м. Пожарные подразделения 3 ПСЧ ликвидировали горение в 20:43, - сообщили в оперативном ведомстве.

Очевидцы сообщили, что с огнем боролись три пожарных расчета. Также использовалась автовышка.

Причины возгорания устанавливаются.

Видео: Волгоград №1 / t.me

