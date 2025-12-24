Волгоградцы получат январские пенсии и пособия досрочно

Из-за длинных январских праздничных дней пенсии и пособия большинству волгоградцев будут выплачены в конце декабря 2025 года. В первую очередь это касается тех, кому деньги приходят на банковскую карту.

Как уточнили в Соцфонде, уже завтра, 25 декабря, будут перечислены детские пособия. К таким выплатам относятся:

- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

- ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащим по линии СФР;

- выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка до 3 лет.

Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала СФР начнет перечислять 26 декабря.

До 29 декабря волгоградцы получат пенсии за январь 2026 года. Денежные средства будут перечислены тем, кто получает пенсии с 1 по 11 число.

Если вы получаете выплаты через Почту России, то необходимо уточнить сроки выплат в вашем отделении.





