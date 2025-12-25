Запрет на пиротехнику со штрафами до 1 млн вступил в силу в Волгограде





В Волгограде и области сегодня, 25 декабря, вступил в силу региональный запрет на продажу и использование пиротехники. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», соответствующее постановление было подписано 22 декабря.

Запрет на розничную продажу, в том числе в торговых объектах, входящих в торговые сети, пиротехнических изделий, включая фейерверочные, и запрет на использование пиротехнических изделий гражданами и организациями будет действовать с этого дня в Волгоградской области до 20 января 2026 года включительно.

В виде исключения волгоградцам разрешается использование хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня.

Штрафы за нарушение запрета предусмотрены ст. 13.28 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности. Для рядовых волгоградцев они составят от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей, для юрлиц — от 300 000 до 1 000 000 рублей.



