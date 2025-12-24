Волгоградца задержали за кражу из ПВЗ золота и одежды на 260 тыс. рублей

Полицейские задержали 20-летнего рецидивиста за кражу золотых украшений и одежды из пункта выдачи заказов маркетплейса в Ворошиловском районе Волгограда. Сумма ущерба составила 260 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, о преступлении в отдел полиции 19 декабря сообщила 48-летняя индивидуальная предприниматель. Женщина рассказала, что в ПВЗ пришел мужчина и забрал товары, которые ранее заказал. Он подтвердил списание денег с карты, которых было недостаточно, и скрылся с товаром, пока сотрудница пункта могла что-либо предпринять.

Личность похитителя быстро установили. Им оказался местный житель, который ранее был неоднократно судим за совершение разбойных нападений и краж. Он во всем признался и пояснил, что товары сдал в скупку.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенная в крупном размере). Задержанному грозит до 6 лет лишения свободы.

Фото из архива V102.RU

