Назван лидирующий по болеющим школьникам район Волгоградской области





В Волгоградской области всего за сутки на карантин по ОРВИ и гриппу отправили еще четыре школы. Как сообщает ИА «Высота 102», всего таким образом под конец года закрытыми оказались 13 учебных заведений.

По данным облкомобразования на конец дня 24 декабря, профилактические мероприятия по ОРВИ введены в отдельных классах 87 школ Волгоградского региона. Так, в частности, досрочно новогодние каникулы стартовали в школах, лицеях и гимназиях Волгограда, Волжского, Камышина, Михайловки, Николаевского, Быковского, Жирновского, Даниловского, Калачевского и Котельниковского районов.

– Полностью переведены на дистанционное обучение 13 школ. В Серафимовичском районе одна школа, в Михайловке две, в Кумылженском районе шесть, Николаевском три, в Волгограде одна, – сообщают в профильном комитет администрации Волгоградской области.

Таким образом, наибольшее количество школ из-за высокой заболеваемости учеников закрыто на сегодня в Кумылженском районе Волгоградской области.