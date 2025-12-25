Общество

Волгоградцам заблокируют Telegram не скоро

Общество 25.12.2025 07:19
0
25.12.2025 07:19


Жители Волгоградской области могут не опасаться быстрой блокировки мессенджера Telegram, согласно заявлению председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского. Парламентарий заявил, что ограничение работы популярной площадки обмена сообщения станет возможным лишь тогда, когда все «правильные» каналы, коих немало, совершат «переезд» в национальный мессенджер MAX. 

– Есть огромное количество каналов с большой аудиторией, можно так назвать, правильных каналов, – цитируют Боярского «Ведомости». Он также добавил, что в  эти каналы вложены немалые силы и средства.

При этом, добавим, жители Волгоградской области на протяжении уже достаточно длительного времени отмечают проблемы общения в Telegram. В частности, некоторые сообщения не прогружаются, существует проблема длительной загрузки фото- и видеоконтента. Кроме того, в с этом мессенджере уже невозможно совершать звонки. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.12.2025 09:12
Общество 25.12.2025 09:12
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 08:13
Общество 25.12.2025 08:13
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 08:10
Общество 25.12.2025 08:10
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 07:50
Общество 25.12.2025 07:50
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 07:25
Общество 25.12.2025 07:25
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 07:19
Общество 25.12.2025 07:19
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 06:48
Общество 25.12.2025 06:48
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 06:29
Общество 25.12.2025 06:29
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 06:13
Общество 25.12.2025 06:13
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 06:02
Общество 25.12.2025 06:02
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2025 22:32
Общество 24.12.2025 22:32
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2025 21:43
Общество 24.12.2025 21:43
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2025 21:05
Общество 24.12.2025 21:05
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2025 20:40
Общество 24.12.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2025 18:42
Общество 24.12.2025 18:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:12
Лис заметили в жилых кварталах Волгограда и областиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:13
Волгоградские чиновники больше не будут выворачивать кошелькиСмотреть фотографии
08:10
Мошенники стали вербовать волгоградцев под видом сотрудников военкоматаСмотреть фотографии
07:50
Назван лидирующий по болеющим школьникам район Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:25
Один украинский дрон перехвачен ПВО в Волгоградской области ночьюСмотреть фотографии
07:19
Волгоградцам заблокируют Telegram не скороСмотреть фотографии
06:53
Продукты-рекордсмены по росту цен перед Новым годом названы в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:48
Первые рейды по точкам продаж пиротехники прошли в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
06:29
Запрет на пиротехнику со штрафами до 1 млн вступил в силу в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:13
Угроза атаки дронами снята в Волгограде и областиСмотреть фотографии
06:02
Рост числа отказов волгоградцам в автокредитах прогнозируют с 1 январяСмотреть фотографии
22:32
Угроза беспилотной опасности объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:43
Хутор под Волгоградом взяли в кольцо из-за очага бешенстваСмотреть фотографии
21:05
Мусор загорелся в здании бывшего метизного завода в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:40
В Волгограде объединение ВГИИКа и «Серебряковки» проведут в три этапаСмотреть фотографии
20:02
Цены на топливо в Волгограде поползли в разные стороны перед Новым годомСмотреть фотографии
19:25
В Волгограде две школьницы-закладчицы проведут лучшие годы в колонииСмотреть фотографии
18:42
«Это рейдерский захват что ли?»: в Волгограде неизвестные «законопатили» бетоном двор на ул. МираСмотреть фотографии
18:28
На линии СТ в Волгограде заметили трамвай с сияющей ёлочкойСмотреть фотографииCмотреть видео
18:09
Ирина Соловьева подвела итоги работы Экосовета в 2025 годуСмотреть фотографии
18:01
В СИЗО отправили волгоградца, приодевшегося за счёт Wildberries на 300 тыс. рублейСмотреть фотографии
17:37
Обирал подчиненных: стали известны новые эпизоды, по которым будут судить экс-заммэра КотовоСмотреть фотографии
17:12
Определен подрядчик строительства 28 км водопроводов в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:32
Волгоградцы получат январские пенсии и пособия досрочноСмотреть фотографии
16:07
Волгоградца задержали за кражу из ПВЗ золота и одежды на 260 тыс. рублейСмотреть фотографии
15:17
Волгоградской области выделили 207 млн рублей на профилактику ССЗСмотреть фотографии
15:07
Михаил Щербаков признан лучим спортсменом Волгоградской области 2025 годаСмотреть фотографии
14:50
Крупный засор из тряпья и бетона устранили на коллекторе на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
14:06
Под Волгоградом фура с негабаритом заблокировала движение по федеральной трассеСмотреть фотографии
14:05
Бородачи из Самары на видео показали, как под видом проституток развели волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
 