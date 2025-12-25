Волгоградцам заблокируют Telegram не скоро





Жители Волгоградской области могут не опасаться быстрой блокировки мессенджера Telegram, согласно заявлению председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского. Парламентарий заявил, что ограничение работы популярной площадки обмена сообщения станет возможным лишь тогда, когда все «правильные» каналы, коих немало, совершат «переезд» в национальный мессенджер MAX.

– Есть огромное количество каналов с большой аудиторией, можно так назвать, правильных каналов, – цитируют Боярского «Ведомости». Он также добавил, что в эти каналы вложены немалые силы и средства.

При этом, добавим, жители Волгоградской области на протяжении уже достаточно длительного времени отмечают проблемы общения в Telegram. В частности, некоторые сообщения не прогружаются, существует проблема длительной загрузки фото- и видеоконтента. Кроме того, в с этом мессенджере уже невозможно совершать звонки.