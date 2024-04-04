В Волгоградской области подорожали яйца и сахар





В Волгоградской области за неделю выросли цены на некоторые продукты питания, а также овощи. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградстат, на 1,44% подорожала мороженая рыба – до 168,48 рубля за килограмм. Яйца прибавили в цене 1,04% и десяток стоит теперь в среднем 118,34 рубля. При этом, напомним, Волгоградское УФАС начало проверку крупных торговых сетей региона на предмет ценообразования на этот продукт.

В Волгоградской области за неделю выросли цены на некоторые продукты питания, а также овощи. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградстат, на 1,44% подорожала мороженая рыба – до 168,48 рубля за килограмм. Яйца прибавили в цене 1,04% и десяток стоит теперь в среднем 118,34 рубля. При этом, напомним, Волгоградское УФАС начало проверку крупных торговых сетей региона на предмет ценообразования на этот продукт.

Также за неделю подорожал на 1,14% сахар – до 67,53 рубля за кг. Из круп подешевело пшено – снижение составило почти 3% (37,77 рубля).Поднялись по ценовой лестнице почти все овощи, кроме огурцов и помидоров. Заметно подорожала свекла – на 6,24% (39,79 рубля). В то же время огурцы подешевели на 4,63%. Средняя стоимость килограмма этих овощей составляет 180,21 рубля. Помидоры в цене убавили сотые доли процента. Они по-прежнему остаются самыми дорогими из списка Волгоградстата овощами и стоят примерно 233 рубля.Из фруктов больше всего подорожали яблоки - на 5,21% (104,21 рубля).