



Прокуратура Волгоградской области взяла под контроль ход расследования уголовного дела об избиении подростками пассажира автобуса №21 в Краснооктябрьском районе. Установлены личности двоих участников этого происшествия, им по 16 лет. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, указанным подросткам, а также их сообщникам вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Напомним, очевидцы сняли в автобусе №21 жуткие кадры избиения пассажира, на которого накинулась с кулаками толпа подростков. Поводом для расправы стало замечание, которое сделал мужчина шумной компании молодых людей.

- В настоящее время прокуратурой региона также организована проверка соблюдения требований законодательства о профилактике преступных проявлений среди несовершеннолетних, поскольку ранее один из фигурантов уголовного дела попадал в поле зрения правоохранительных органов, - рассказала Оксана Черединина.

Скриншот с видео Жесть Волгограда t.me