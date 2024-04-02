Расследования

Установлены двое 16-летних участников жестокого избиения пассажира автобуса в Волгограде

Расследования 02.04.2024 16:18
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02.04.2024 16:18


Прокуратура Волгоградской области взяла под контроль ход расследования уголовного дела об избиении подростками пассажира автобуса №21 в Краснооктябрьском районе. Установлены личности двоих участников этого происшествия, им по 16 лет. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, указанным подросткам, а также их сообщникам вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). 

Напомним, очевидцы сняли в автобусе №21 жуткие кадры избиения пассажира, на которого накинулась с кулаками толпа подростков. Поводом для расправы стало замечание, которое сделал мужчина шумной компании молодых людей.

- В настоящее время прокуратурой региона также организована проверка соблюдения требований законодательства о профилактике преступных проявлений среди несовершеннолетних, поскольку ранее один из фигурантов уголовного дела попадал в поле зрения правоохранительных органов, - рассказала Оксана Черединина. 

Скриншот с видео Жесть Волгограда t.me

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