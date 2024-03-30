«Все могут мужики»: «Ротор» одержал феерическую победу над «Металлургом» в Волгограде





«Ротор» сегодня, 30 марта, одержал феерическую победу в матче с липецким «Металлургом» на Волгоград Арене со счетом 3:0. Сине-голубым помогла и мощная поддержка родных трибун, и даже погода была на их стороне, хотя уже по ходу первого тайма солнце исчезло, а на небе появились тучи. Но прекрасное настроение 9072 зрителей, которые пришли поболеть на стадион, это испортить не могло. «Ротор» сегодня, 30 марта, одержал феерическую победу в матче с липецким «Металлургом» на Волгоград Арене со счетом 3:0. Сине-голубым помогла и мощная поддержка родных трибун, и даже погода была на их стороне, хотя уже по ходу первого тайма солнце исчезло, а на небе появились тучи. Но прекрасное настроение 9072 зрителей, которые пришли поболеть на стадион, это испортить не могло.

Хотя все начиналось не совсем радужно. Перед стартовым свистком главного арбитра Максима Чембулатова была проведена минута молчания в память о погибших в «Крокус Сити Холле». Баннер со словами скорби развернули и болельщики на одной из трибун. Но непосредственно игровых запоминающихся действий со стороны соперников зрителям пришлось ждать долго – команды раскачивались постепенно и создали не очень много острых моментов в первой половине.Одна из таких ситуаций в штрафной хозяев могла закончиться голом в ворота сине-голубых. На 16-й минуте футболист «Металлурга» в красивом полете через себя опасно пробил с левого угла. Но удар был неточный и голкиперу Никите Чагрову не пришлось вмешиваться, хотя это и выглядело тревожно, на первый взгляд.В середине тайма Илья Сафронов пробежался с фланга, выполнил передачу на Даниила Камлашева, тот отдал мяч обратно своему партнеру и Сафронов ударил уже сам. Но и ему не хватило немного точности. Вторая попытка Ильи поразить ворота гостей также оказалась неудачной – он выстрелил издалека, однако в створ не попал. Вскоре после этого сине-голубые организовали красивую атаку – Данил Пелих выполнил навесную подачу на противоположный фланг и Дмитрий Прищепа переправлял игровой снаряд в ворота, но не до конца удалось закрутить – мяч пролетел над воротами.Хотя по статистике гости больше владели мячом в стартовые 45 минут, визуально «Ротор», казалось, действовал все-таки первым номером. Липецкая команда больше рассчитывала на контратаки, которые в итоге у них стабильно не получались.При этом второй тайм оказался полной противоположностью первому. И тому поспособствовали замены, которые главный тренер «Ротора» Сергей Попков произвел сразу после перерыва.Вместо Даниила Камлашева на поле вышел Даниил Арсентьев. А вместо Алексея Усанова - Рамазан Гаджимурадов. Перестановки сыграли свою ключевую роль. Уже на 56-й минуте защитник хозяев Сергей Зуйков выполнил точную дальнюю передачу на чужую половину, на нападающего Дмитрия Лаврищев. Форвард выиграл единоборство с игроком гостей и отдал пас Гаджимурадову, а тот в свою очередь ассистировал Сафронову, Илья, находясь в чужой штрафной, в буквальном смысле мастерски разобрался с защитой оппонентов и «расстрелял» ворота гостей, а «Ротор», наконец, открыл счет в матче. Во втором тайме сине-голубые фактически полностью контролировали ситуацию на фоне отсутствия активного сопротивления со стороны «Металлурга». Волгоградцы грамотно действовали в обороне, перекрывали центр поля, а «Металлург» даже не имел особо сильных возможностей на свои ответные атаки.На 76-й минуте Дмитрий Лаврищев, к слову, уроженец Липецкой области, получил мяч от Ильи Сафрнова после быстро проведенной атаки, воспользовавшись ошибкой соперников при розыгрыше своей комбинации, и мастерски отправил снаряд в угол, сделав счет 2:0. Болельщики бурно отреагировали на второй гол, а через некоторое время трибуны эмоционально встретили и третий гол. Даниил Арсентьев выкатил мяч нападающему Руслану Болову, который вышел на замену во второй тайме. Форвард «без шума и пыли» разобрался с голкипером Никитой Яворским, сменившего на последнем рубеже получившего до поединка травму Александра Кобзева, и мяч залетел прям точно угол. Болов сразу после своего успеха побежал к трибуне разделить этот радостный момент с болельщиками.В итоге – заслуженная и красивая победа «Ротора», сумевшего воспользоваться всеми грубыми ошибками «Металлурга». Волгоградский коллектив показал родным болельщикам игру на классе под руководством наставника Сергея Попкова, переломившего ход матча грамотными перестановками и тактическими изменениями.Таким образом, сине-голубые заработали после четырех матчей семь очков и приблизились к зоне лидеров в своей группе, одержав первую домашнюю победу весной 2024 года.