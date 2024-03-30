«Все могут мужики»: «Ротор» одержал феерическую победу над «Металлургом» в Волгограде

Одна из таких ситуаций в штрафной хозяев могла закончиться голом в ворота сине-голубых. На 16-й минуте футболист «Металлурга» в красивом полете через себя опасно пробил с левого угла. Но удар был неточный и голкиперу Никите Чагрову не пришлось вмешиваться, хотя это и выглядело тревожно, на первый взгляд.
В середине тайма Илья Сафронов пробежался с фланга, выполнил передачу на Даниила Камлашева, тот отдал мяч обратно своему партнеру и Сафронов ударил уже сам. Но и ему не хватило немного точности. Вторая попытка Ильи поразить ворота гостей также оказалась неудачной – он выстрелил издалека, однако в створ не попал. Вскоре после этого сине-голубые организовали красивую атаку – Данил Пелих выполнил навесную подачу на противоположный фланг и Дмитрий Прищепа переправлял игровой снаряд в ворота, но не до конца удалось закрутить – мяч пролетел над воротами.
Хотя по статистике гости больше владели мячом в стартовые 45 минут, визуально «Ротор», казалось, действовал все-таки первым номером. Липецкая команда больше рассчитывала на контратаки, которые в итоге у них стабильно не получались.
При этом второй тайм оказался полной противоположностью первому. И тому поспособствовали замены, которые главный тренер «Ротора» Сергей Попков произвел сразу после перерыва.
Вместо Даниила Камлашева на поле вышел Даниил Арсентьев. А вместо Алексея Усанова - Рамазан Гаджимурадов. Перестановки сыграли свою ключевую роль. Уже на 56-й минуте защитник хозяев Сергей Зуйков выполнил точную дальнюю передачу на чужую половину, на нападающего Дмитрия Лаврищев. Форвард выиграл единоборство с игроком гостей и отдал пас Гаджимурадову, а тот в свою очередь ассистировал Сафронову, Илья, находясь в чужой штрафной, в буквальном смысле мастерски разобрался с защитой оппонентов и «расстрелял» ворота гостей, а «Ротор», наконец, открыл счет в матче. Во втором тайме сине-голубые фактически полностью контролировали ситуацию на фоне отсутствия активного сопротивления со стороны «Металлурга». Волгоградцы грамотно действовали в обороне, перекрывали центр поля, а «Металлург» даже не имел особо сильных возможностей на свои ответные атаки.
На 76-й минуте Дмитрий Лаврищев, к слову, уроженец Липецкой области, получил мяч от Ильи Сафрнова после быстро проведенной атаки, воспользовавшись ошибкой соперников при розыгрыше своей комбинации, и мастерски отправил снаряд в угол, сделав счет 2:0. Болельщики бурно отреагировали на второй гол, а через некоторое время трибуны эмоционально встретили и третий гол. Даниил Арсентьев выкатил мяч нападающему Руслану Болову, который вышел на замену во второй тайме. Форвард «без шума и пыли» разобрался с голкипером Никитой Яворским, сменившего на последнем рубеже получившего до поединка травму Александра Кобзева, и мяч залетел прям точно угол. Болов сразу после своего успеха побежал к трибуне разделить этот радостный момент с болельщиками.
В итоге – заслуженная и красивая победа «Ротора», сумевшего воспользоваться всеми грубыми ошибками «Металлурга». Волгоградский коллектив показал родным болельщикам игру на классе под руководством наставника Сергея Попкова, переломившего ход матча грамотными перестановками и тактическими изменениями.
Таким образом, сине-голубые заработали после четырех матчей семь очков и приблизились к зоне лидеров в своей группе, одержав первую домашнюю победу весной 2024 года.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: СК Ротор VK.com