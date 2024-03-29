Расследования

В Волгограде реставратора братской могилы оштрафовали на 100 тысяч

Расследования 29.03.2024 13:12
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29.03.2024 13:12


Компания «Реновацио», которая занималась реставрацией объекта культурного наследия «Братская могила защитников Красного Царицына» в Ворошиловском районе, привлечена к административной ответственности за нарушение требований законодательства об охране такого объекта. Как сообщила V102.RU руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, в январе 2024 года подрядная организация проводила работы на памятнике, однако при этом вокруг строительной площадки отсутствовало ограждение. Это обстоятельство послужило поводом для привлечения к ответственности компании. Коммерческая фирма была оштрафована на 100 тысяч рублей Ворошиловским судом Волгограда.
Однако общество обжаловало постановление. В компании настаивали на том, что отсутствие ограждения являлось вынужденной мерой, так как работы велись с использованием специальной строительной техники.
Но доказать свою правоту организации не удалось. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что в материалах дела отсутствуют доказательства вынужденности  данной меры, как и доказательства того, что обществом были приняты все необходимые действия по соблюдению обязательных требований законодательства об объектах культурного наследия.
Волгоградский областной суд оставил постановление Ворошиловского районного суда  Волгограда без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Постановление вступило в законную силу.
Справка. Стоимость работ по реставрации памятного места, согласно сайту госзаказов, составила около 4,2 миллиона рублей. 

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