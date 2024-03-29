В Волгограде реставратора братской могилы оштрафовали на 100 тысяч





Компания «Реновацио», которая занималась реставрацией объекта культурного наследия «Братская могила защитников Красного Царицына» в Ворошиловском районе, привлечена к административной ответственности за нарушение требований законодательства об охране такого объекта. Как сообщила V102.RU руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, в январе 2024 года подрядная организация проводила работы на памятнике, однако при этом вокруг строительной площадки отсутствовало ограждение. Это обстоятельство послужило поводом для привлечения к ответственности компании. Коммерческая фирма была оштрафована на 100 тысяч рублей Ворошиловским судом Волгограда.

Компания «Реновацио», которая занималась реставрацией объекта культурного наследия «Братская могила защитников Красного Царицына» в Ворошиловском районе, привлечена к административной ответственности за нарушение требований законодательства об охране такого объекта. Как сообщила V102.RU руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, в январе 2024 года подрядная организация проводила работы на памятнике, однако при этом вокруг строительной площадки отсутствовало ограждение. Это обстоятельство послужило поводом для привлечения к ответственности компании. Коммерческая фирма была оштрафована на 100 тысяч рублей Ворошиловским судом Волгограда.

Постановление вступило в законную силу.

Справка. Стоимость работ по реставрации памятного места, согласно сайту госзаказов, составила около 4,2 миллиона рублей. Справка. Стоимость работ по реставрации памятного места, согласно сайту госзаказов, составила около 4,2 миллиона рублей.

Однако общество обжаловало постановление. В компании настаивали на том, что отсутствие ограждения являлось вынужденной мерой, так как работы велись с использованием специальной строительной техники.Но доказать свою правоту организации не удалось. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что в материалах дела отсутствуют доказательства вынужденности данной меры, как и доказательства того, что обществом были приняты все необходимые действия по соблюдению обязательных требований законодательства об объектах культурного наследия.Волгоградский областной суд оставил постановление Ворошиловского районного суда Волгограда без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.