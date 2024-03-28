«Испугался и убежал»: под Волгоградом осудили тракториста, раздавившего выпавшую из ковша женщину





Суд Новоаннинского района Волгоградской области огласил приговор 41-летнему местному жителю, который в июле прошлого года переехал на тракторе женщину и скрылся с места происшествия. Как сообщили V102.RU в пресс-службе районного суда, обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет в колонии-поселении.

Напомним, тело 48-летней жительницы нашли 28 июля 2023 года на проселочной дороге возле хутора Бурнацкий в Новоаннинском районе. По подозрению в причастности к ДТП сразу же был задержан водитель трактора «Белорус».

Выяснилось, что Богданов Д.С без удостоверения тракториста-машиниста на спецтехнике выехал в сторону поселка АМО, чтобы встретить сестру с подругой. Встретив женщин, он посадил их в ковш трактора, поскольку мест в салоне не было. При переезде через балку тракторист не снизил скорость, в результате чего трактор подкинуло, а женщина выпала. Не заметив потери человека, машинист наехал левым колесом на потерпевшую.

– После ДТП пассажирка, находившаяся в кабине трактора, стала делать ей искусственное дыхание, пытаясь привести последнюю в сознание, однако через несколько минут потерпевшая скончалась, – пояснили в суде. – Смерть наступила в результате травмы органов грудной клетки и живота, повреждения правого лёгкого, размозжения печени, осложнившихся острой кровопотерей. Богданов Д.С., испугавшись ответственности за случившееся, скрылся с места ДТП.

В судебном заседании подсудимый и его защитник просили переквалифицировать предъявленное обвинение на ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области