Минобороны России оцифрует удостоверения участников СВО

Минобороны России продолжает выдачу электронных удостоверений ветерана боевых действий участникам СВО, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

— Уже проведено тестирование выдачи новых удостоверений на базе одного из банков. Для этого разработали информационную систему взаимодействия между военным ведомством и банковской системой, обеспечивающую оперативный выпуск электронных удостоверений и их учет, — рассказал руководитель Департамента информационных систем МО РФ генерал-лейтенант Олег Масленников.

Уточняется, что такое удостоверение можно получить в срок до семи дней. Предусмотрена специальная защита от подделок. В военном ведомстве поясняют, что созданная система позволит максимально упростить процесс получения удостоверения участника боевых действий, сэкономит время заявителю. Предусмотрено оформление заявки дистанционным способом посредством личного кабинета через мобильное приложение или сайт банка.

Удостоверения нового формата действуют при предъявлении, при считывании устройств и штрих-кода, через встроенный чип или смартфон посредством мобильного приложения. По словам Олега Масленникова, электронное удостоверение является быстрым, простым и прозрачным способом получения положенных выплат, социальных льгот, скидок и привилегий для ветеранов боевых действий.

Отмечается, что электронное УБД объединит в себе массу функций, в том числе в какой-то степени заменит социальную и банковскую карты. На нее будут зачисляться все выплаты от Минобороны, Соцфонда, налоговые вычеты, а также дополнительные региональные меры поддержки.

Полностью ознакомиться со всеми преимуществами удостоверения нового формата и порядка его выдачи можно на сайте МО РФ.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию подчеркнул важность своевременного оказания качественных и доступных социальных, государственных и муниципальных услуг для участников СВО, ветеранов войн и локальных конфликтов.

Фото: архив ИА «Высота 102»