Силовики нашли в семи тайниках в Волгограде и области 5 кг наркотиков

Сотрудники полиции и УФСБ задержали в Волгоградской области двоих подозреваемых в покушении на сбыт крупной партии метилэфедрона. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, под стражу заключены местные жители 21 и 28 лет. Самый старший был ранее судим.

В ходе оперативных мероприятий обнаружено два тайника с наркотиками в Камышинском районе и пять тайников на территории Кировского района Волгограда.

Эксперты установили, что содержимым свертков является наркотическое вещество метилэфедрон общим весом почти 5 кг.

По данным оперативников, подозреваемые готовились сбыть наркотик в Волгоградской области бесконтактным способом оптовыми партиями.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области