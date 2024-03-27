Происшествия

Силовики нашли в семи тайниках в Волгограде и области 5 кг наркотиков

Происшествия 27.03.2024 10:22
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27.03.2024 10:22


Сотрудники полиции и УФСБ задержали в Волгоградской области двоих подозреваемых в покушении на сбыт крупной партии метилэфедрона. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, под стражу заключены местные жители 21 и 28 лет. Самый старший был ранее судим.

В ходе оперативных мероприятий обнаружено два тайника с наркотиками в Камышинском районе и пять тайников на территории Кировского района Волгограда.

Эксперты установили, что содержимым свертков является наркотическое вещество метилэфедрон общим весом почти 5 кг.

По данным оперативников, подозреваемые готовились сбыть наркотик в Волгоградской области бесконтактным способом оптовыми партиями.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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