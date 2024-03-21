Экс-начальница отделения Почты России за месяц вынесла 753 тыс. рублей





В Иловлинском районе по материалам УФСБ России по Волгоградской области бывшая начальница районного отделения АО «Почта России» осуждена за хищение крупной суммы. Как сообщили V102.RU в пресс-службе областного суда, с июня по июль прошлого года женщина вынесла из кассы 753 тыс. рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала свою вину, пояснив, что деньги брала в тайне от других сотрудников почты для возврата долгов.

– Приговором Иловлинского районного суда Татьяна К. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, с назначением наказания в виде принудительных работ на срок на 2 года в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, с удержанием в доход государства 5% из заработной платы осуждённой, – рассказали в пресс-службе Волгоградского областного суда. – Кроме того, с осужденной взыскана сумма материального ущерба, причиненного преступлением.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.