В Волгограде при посадке в самолет до Екатеринбурга умер пассажир

В Волгограде выясняют причины смерти пассажира в аэропорту, который умер при посадке в самолет до Екатеринбурга. Как сообщает V102.RU, 60-летний мужчина скончался несмотря на реанимационные мероприятия.

В аэропорту Волгограда уточнили, что происшествие случилось 18 марта. Во время посадки на борт самолета одному из пассажиров стало плохо.

- Бригада бортпроводников незамедлительно вызвала медицинских работников аэропорта и приступила к оказанию первой медицинской помощи, - сообщили информагентству в пресс-службе аэропорта. - По приезду медработников совместно продолжились выполняться реанимационные мероприятия на борту и оказание медицинской помощи пассажиру. К сожалению, несмотря все принятые меры, специалисты бригады скорой медицинской помощи констатировали смерть пассажира.

После случившегося пассажиров, которые были на борту самолета вывели и поместили в здание аэровокзального комплекса аэропорта.

В итоге рейс в Екатеринбург вылетел из Волгограда через три часа - в 22.18.

Фото из архива ИА «Высота 102»