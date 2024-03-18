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Облизбирком: за Владимира Путина проголосовали 88% волгоградцев

Главное 18.03.2024 08:06
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18.03.2024 08:06


Избирательная комиссия Волгоградской области подвела предварительные итоги голосования на выборах Президента Российской Федерации в регионе. С колоссальным отрывом от соперников победу в выборах одержал Владимир Путин. 

В ИКВО сообщили, что к утру обработали уже 100% протоколов УИК. Явка избирателей в Волгоградской области составила 81,83%.

Голоса жителей Волгоградской области распределились следующим образом: 

  • Даванков Владислав Андреевич – 1,13% 
  • Путин Владимир Владимирович – 88% 
  • Слуцкий Леонид Эдуардович – 3,72% 
  • Харитонов Николай Михайлович – 6,63% 
Фото: kremlin.ru

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