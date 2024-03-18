Облизбирком: за Владимира Путина проголосовали 88% волгоградцев

Избирательная комиссия Волгоградской области подвела предварительные итоги голосования на выборах Президента Российской Федерации в регионе. С колоссальным отрывом от соперников победу в выборах одержал Владимир Путин.
В ИКВО сообщили, что к утру обработали уже 100% протоколов УИК. Явка избирателей в Волгоградской области составила 81,83%.
Голоса жителей Волгоградской области распределились следующим образом:
- Даванков Владислав Андреевич – 1,13%
- Путин Владимир Владимирович – 88%
- Слуцкий Леонид Эдуардович – 3,72%
- Харитонов Николай Михайлович – 6,63%