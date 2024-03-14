В Волгоградской области в 2024 году отремонтируют 332 км дорог за 11 млрд





Итоги и перспективы нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обсудили сегодня в Волгоградской областной думе в рамках парламентского часа. Как сообщили V102.RU в регпарламенте, председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев озвучил впечатляющие цифры - в 2023 году в регионе приведено в порядок 36 дорог протяженностью 329 километров. На эти цели было выделено порядка 11,5 млрд рублей. В 2024 году по нацпроекту отремонтируют еще более 332 километров дорог – объем финансирования превысит 11 млрд рублей. В непростых условиях внешних санкций в Волгоградской области удается сохранять высокие темпы дорожного строительства. Это стало возможным благодаря системной работе региональных властей при поддержке федерального центра. Итоги и перспективы нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обсудили сегодня в Волгоградской областной думе в рамках парламентского часа. Как сообщили V102.RU в регпарламенте, председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев озвучил впечатляющие цифры - в 2023 году в регионе приведено в порядок 36 дорог протяженностью 329 километров. На эти цели было выделено порядка 11,5 млрд рублей. В 2024 году по нацпроекту отремонтируют еще более 332 километров дорог – объем финансирования превысит 11 млрд рублей. В непростых условиях внешних санкций в Волгоградской области удается сохранять высокие темпы дорожного строительства. Это стало возможным благодаря системной работе региональных властей при поддержке федерального центра.





В прошлом году в Волгоградской области построено пять автодорог протяженностью 14,5 километра. В 2024 году планируется построить еще 10 дорожных объектов общей протяженностью 46 километров. В прошлом году в Волгоградской области построено пять автодорог протяженностью 14,5 километра. В 2024 году планируется построить еще 10 дорожных объектов общей протяженностью 46 километров.

>В регионе за последние десять лет реализован ряд крупных отраслевых проектов: построена рокадная дорога вдоль Волги, открыт тоннель на Тулака, продлена до Кировского района улица Электролесовская, открыт для движения новый мост через Ахтубу, капитально отремонтированы автодорожный комплекс Волжской ГЭС и другие объекты.По результатам реализации нацпроекта в 2024 году государственным нормативам будут соответствовать порядка 85% улиц Волгограда и Волжского и более половины региональных дорог. Продолжится строительство крупнейших объектов: автомобильного обхода Волгограда и третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, а также реконструкция Третьей продольной магистрали и улицы Латошинской.Важной составляющей национального проекта является трехлетняя программа ремонта и строительства мостов и путепроводов, которая предусматривает обновление до конца текущего года 17 сооружений в Волгоградской области на общую сумму 5,4 млрд рублей.Кроме того, по трехстороннему соглашению между Росавтодором, компанией «РЖД» и администрацией Волгоградской области в этом году будет сооружено три автомобильных путепровода над железнодорожными магистралями.Капитально обновляется и общественный транспорт. За последние 10 лет в Волгоградскую область всего поступит 942 автобусов, 216 троллейбусов и 115 трамваев.В рамках заключенного концессионного соглашения продолжается модернизация электротранспорта Волгограда. В прошлом году проведена реконструкция шести километров линии скоростного трамвая, в этом году запланирована реконструкция девяти километров трамвайных путей СТ и трех километров участка трамвайного маршрута № 2.Председатель комитета Волгоградской областной думы по охране окружающей среды и природопользованию Ирина Соловьева подчеркнула беспрецедентность системной работы по наведению порядка в дорожной отрасли и обратила внимание на еще один важный аспект дорожного строительства.- констатировала парламентарий.