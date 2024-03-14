В Волгоградской области в 2024 году отремонтируют 332 км дорог за 11 млрд

По результатам реализации нацпроекта в 2024 году государственным нормативам будут соответствовать порядка 85% улиц Волгограда и Волжского и более половины региональных дорог. Продолжится строительство крупнейших объектов: автомобильного обхода Волгограда и третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, а также реконструкция Третьей продольной магистрали и улицы Латошинской.
Важной составляющей национального проекта является трехлетняя программа ремонта и строительства мостов и путепроводов, которая предусматривает обновление до конца текущего года 17 сооружений в Волгоградской области на общую сумму 5,4 млрд рублей.
Капитально обновляется и общественный транспорт. За последние 10 лет в Волгоградскую область всего поступит 942 автобусов, 216 троллейбусов и 115 трамваев.
В рамках заключенного концессионного соглашения продолжается модернизация электротранспорта Волгограда. В прошлом году проведена реконструкция шести километров линии скоростного трамвая, в этом году запланирована реконструкция девяти километров трамвайных путей СТ и трех километров участка трамвайного маршрута № 2.
Председатель комитета Волгоградской областной думы по охране окружающей среды и природопользованию Ирина Соловьева подчеркнула беспрецедентность системной работы по наведению порядка в дорожной отрасли и обратила внимание на еще один важный аспект дорожного строительства.
- Мне, как жителю Волгограда, видны позитивные перемены в состоянии наших дорог и транспортном обслуживании. Вместе с тем очень важно, что преобразования в этой сфере помогают решить множество экологических проблем. Например, давняя мечта волгоградцев – строительство объездной автодороги, которая позволит перенаправить поток транзитного транспорта за пределы города. Сегодня она осуществляется благодаря поддержке федерального центра и особому вниманию к этим вопросам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Постройка обхода Волгограда позволит уменьшить «пробки» и выбросы выхлопных газов от автомобилей в городской черте и тем самым улучшить состояние атмосферного воздуха. То же самое можно сказать и о строительстве рокадной дороги в Волгограде и новой стратегической автомагистрали в Волго-Ахтубинской пойме. Современные дороги сооружаются по всем экологическим требованиям, в том числе и по отводу дождевых стоков, что позволяет сохранить целостность экосистемы и обеспечивает экологическую безопасность, - констатировала парламентарий.