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В Волгограде назначен врио начальника ГУ МЧС после ухода Любавина

Главное 14.03.2024 10:32
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14.03.2024 10:32


Заместитель начальника ГУ МЧС России по Волгоградской области Сергей Смирнов, курирующий с декабря 2022 года Государственную противопожарную службу региона, назначен временно исполняющим обязанности начальника. Соответствующая информация, как сообщает V102.RU, появилась на официальном сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин покидает свой пост и уходит на пенсию. Однако официально эту информацию в ведомстве не подтверждали, но и не опровергали.

Напомним, что Любавин возглавил ГУ МЧС России по Волгоградской области в ноябре 2020 года. Ранее он служил в Ставропольском крае. 

В начале 2024 года в отношении генерала началась ведомственная проверка после того, как в Сеть слили видео, на котором во время служебного совещания Николай Любавин резко высказывался в адрес действующих сотрудников и даже желал им заболеть онкологией. Эта запись, которую растиражировали многие Telegram-каналы, привела к громкому скандалу. После этого начальник волгоградского ГУ МЧС исчез из публичного поля. 

Фото из архива ИА «Высота 102»

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