Начальник ГУ МЧС России Николай Любавин покидает пост в Волгограде





Сегодня, 1 марта, в Волгограде стало известно о том, что начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области покидает свой пост. По не подтвержденным официально данным, генерал-майор Николай Любавин выходит на пенсию.

Напомним, что назначение на должности руководителей управлений МВД, МЧС и других ведомств происходят по решению президента России Владимира Путина. До настоящего момента, сообщает ИА «Высота 102», в управление МЧС России по Волгоградской области соответствующего указа главы государства не поступало. Вероятнее всего, как только это произойдет, о кадровых изменениях в ведомстве сообщит пресс-служба на официальном сайте управления. В настоящее время информацию об уходе Николая Любавина на заслуженный отдых в управлении не комментируют.

Николай Любавин возглавил ГУ МЧС России по Волгоградской области в ноябре 2020 года по Указу Президента Российской Федерации № 737 от 25.11.2020г. Специальное звание высшего начальствующего состава генерал-майор внутренней службы он получил до официального назначения в должность – в июне 2020 года, являясь временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС России по Волгоградской области.

Любавин начинал карьеру в Ставрополе пожарным 8 пожарной части 3 отряда Государственной противопожарной службы в 1996 году. Из Ставропольского края он и был назначен в Волгоград.

Напомним, что в начале 2024 года в Сеть слили видео, на котором во время служебного совещания Николай Любавин резко высказывался в адрес действующих сотрудников и даже желал им заболеть онкологией. Небольшая запись, опубликованная в Telegram-каналах, привела в итоге к громкому скандалу, по факту которого руководство МЧС организовало проверку. После этого и без того не особо публичный начальник волгоградского ГУ МЧС стал крайне редко упоминаться в прессе и лишь один раз появился на публике.