Под Волгоградом один автомобиль сбил женщину, а второй ее переехал

Женщина – пешеход, которая решила перейти дорогу, погибла в результате рокового стечения обстоятельств в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, двойное ДТП со смертельным исходом произошло в 18.40 сегодня, 12 марта, в городе Волжском на улице Пушкина напротив дома №53.

- По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva, двигаясь по ул. Пушкина со стороны кольца ВПЗ в сторону ул. Нариманова, совершил наезд на женщину-пешехода, переходившую проезжую часть в неустановленном для этого месте, после чего пешехода отбросило на встречную полосу, где на нее совершил наезд автомобиль Hyundai Elantra под управлением 36-летнего водителя, - рассказали в главке.

От полученных травм пешеход скончалась.





На место происшествия прибыли руководство Госавтоинспекции города и области, экипажи ДПС, следственно-оперативная группа.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области