Общество

Дети чиновников Волжского незаконно отдохнули на 5 млн бюджетных рублей

Общество 11.03.2024 10:49
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11.03.2024 10:49


Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области в судебном порядке требует от администрации города Волжского возместить ущерб в размере 5 063 915 рублей и 62 копеек. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области, данные средства предназначались на летний отдых детей из льготных категорий, однако путевки получили отпрыски чиновников. 

По информации арбитражного суда, ранее между облокмобразования и мэрией Волжского были заключены соглашения о взаимодействии в сфере организации отдыха и оздоровления детей с полной оплатой путевок. В соответствии с соглашениями мэрия Волжского обеспечивает прием от родителей (законных представителей) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, безнадзорных детей документы, необходимые для предоставления путевок в санаторно-курортные организации, рассматривает документы и принимает решения о предоставлении путевки, либо об отказе в предоставлении путевки. После этого облкомобразования на основе сводной заявки осуществляет выдачу путевок.

Однако сотрудниками администрации Волжского в период заключенных соглашений были неправомерно предоставлены льготные путевки по категории «Безнадзорные дети» лицам, не относящимся к данной категории, в том числе сотрудникам администрации городского округа - город Волжский, тем самым были существенно нарушены права и законные несовершеннолетних детей, относящихся к указанной категории, проживающих на территории Волжского, связанные с их правом на отдых и оздоровление, – пояснили в Арбитражном суде Волгоградской области со ссылкой на указанные в иске обстоятельства. 

По итогам служебного расследования администрация Волжского, кроме этого, подтвердила также факт неправомерной выдачи путевок по организации отдыха и оздоровления детей с сопровождением «Мать и дитя». 

Комитету образования региону как истцу о причиненном ущербе стало известно только после возбуждения уголовных дел, – сообщили в пресс-службе суда.  

Согласно исковым требованиям, бюджету Волгоградской области был причинен ущерб в размере 5 063 915, 62 рублей. Облкомобразования просит взыскать эти деньги через суд, так как ранее администрация Волжского отказалась это делать в досудебном порядке. 


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