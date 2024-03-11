Экология

Увлеченные экологией волгоградские школьники отправятся к Белому морю

Экология 11.03.2024 11:20
0
11.03.2024 11:20


Подняться на Красноярские Столбы и узнать о жизни обитателей акватории первого морского заповедника России, образованного на побережье Белого моря, смогут волгоградские школьники в ходе эколого-промышленной экспедиции.
Для этого достаточно поучаствовать в организованном РУСАЛом конкурсном отборе, который пройдет в апреле. Победители уже в августе отправятся в экспедиции «Экопоколения».  
В этом году эколого-промышленную экспедицию, уже ставшую традиционной, организаторы планируют провести совместно с двумя особо охраняемыми природными территориями России – национальным парком «Красноярские Столбы» (Красноярский край) и Кандалакшским государственным природным заповедником (Мурманская область). 
Участниками станут  учащиеся 8-11 классов, увлеченные экологией, биологией, краеведением и проживающие в городах, где работают предприятия компании - из Иркутской, Ленинградской, Свердловской, Кемеровской Мурманской областей, Красноярского края, Республик Хакасия и Коми, Волгограда. 
Основной целью проекта является экообразование и экопросвещение молодежи в онлайн и оффлайн форматах, формирование понимания экологических проблем. А также воспитание нового поколения эколидеров России.
Во время экспедиций школьники познакомятся с особенностями работы сотрудников заповедников, примут участие в экоакциях, посетят промышленные предприятия, где им расскажут о программах по снижению  влияния заводов на экологию городов. А также познакомятся с достопримечательностями Красноярска, Дивногорска и Кандалакши и примут участие в экорадиошколе, в рамках которой школьники смогут получить первые навыки работы в экожурналистике.
Напомним, впервые проект «Экопоколение» стартовал в 2022 году. Тогда же он был отмечен двумя наградами Национальной экологической премии медиагруппы «Комсомольская правда» в номинации «Экорегион»: занял 2-е место у экспертов медиагруппы и 3-е место - по результатам  народного голосования.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
10.03.2024 16:07
Экология 10.03.2024 16:07
Комментарии

0
Далее
Экология
07.03.2024 21:39
Экология 07.03.2024 21:39
Комментарии

0
Далее
Экология
02.03.2024 12:22
Экология 02.03.2024 12:22
Комментарии

0
Далее
Экология
01.03.2024 10:23
Экология 01.03.2024 10:23
Комментарии

0
Далее
Экология
27.02.2024 07:44
Экология 27.02.2024 07:44
Комментарии

0
Далее
Экология
23.02.2024 10:49
Экология 23.02.2024 10:49
Комментарии

0
Далее
Экология
22.02.2024 14:33
Экология 22.02.2024 14:33
Комментарии

0
Далее
Экология
21.02.2024 13:15
Экология 21.02.2024 13:15
Комментарии

0
Далее
Экология
19.02.2024 21:56
Экология 19.02.2024 21:56
Комментарии

0
Далее
Экология
16.02.2024 08:02
Экология 16.02.2024 08:02
Комментарии

0
Далее
Экология
11.02.2024 08:07
Экология 11.02.2024 08:07
Комментарии

0
Далее
Экология
10.02.2024 13:57
Экология 10.02.2024 13:57
Комментарии

0
Далее
Экология
08.02.2024 10:01
Экология 08.02.2024 10:01
Комментарии

0
Далее
Экология
01.02.2024 13:02
Экология 01.02.2024 13:02
Комментарии

0
Далее
Экология
30.01.2024 20:52
Экология 30.01.2024 20:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:12
Ворошиловский торговый центр подвел итоги акции «Подарки любимым. Собери коллекцию»Смотреть фотографии
12:43
В центре Волгограда устраняют аварию на теплосетяхСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде построят новую дорогу на ул. им. старшего лейтенанта ТокареваСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде «Метроэлектротранс» отремонтировал линию метротрама по завышенной стоимостиСмотреть фотографии
12:10
Водитель КАМАЗа принял за дикого зверя задавленного на трассе мужчинуСмотреть фотографии
11:48
Андрей Бочаров сообщил о готовности региона к выборам Президента РФСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде задержали скрывшегося после наезда на двух пешеходов водителяСмотреть фотографииCмотреть видео
11:20
Увлеченные экологией волгоградские школьники отправятся к Белому морюСмотреть фотографии
10:49
Дети чиновников Волжского незаконно отдохнули на 5 млн бюджетных рублейСмотреть фотографии
10:25
Волгоградцы поздравили сотрудников УК ООО «Новый дом» с Днем коммунального работникаСмотреть фотографии
10:19
Под Волгоградом семейная пара отравилась угарным газомСмотреть фотографии
10:10
Волгоградцам рассказали о беззаботных днях в апреле и маеСмотреть фотографии
09:50
Волгоградцам предложили эффективный способ для погашения задолженности за воду и теплоСмотреть фотографии
09:39
Предложивший вернуться в Сталинград Харитонов посетит Волгоград одновременно с МедведевымСмотреть фотографии
09:27
Волгоградцев в ближайшие два дня ждут резкие перепады температурСмотреть фотографии
08:18
«Боня не виноват»: в Волгоград из Саратова привезли напавшего на ребенка льваСмотреть фотографии
07:52
В Волгоградской области похоронили погибшего на СВО 61-летнего Михаила НовиковаСмотреть фотографии
07:08
Жителей станицы Волгоградской области в марте поздравили с Новым годомСмотреть фотографии
21:40
Жители дома в Волгограде потушили загоревшегося бездомногоСмотреть фотографии
20:59
Главный тренер «Ротора» оценил трудную победу над «Велесом»Смотреть фотографии
19:57
«Был начальником, позвали в грузчики»: волгоградцев массово снимают с учета в центрах занятостиСмотреть фотографии
18:56
«Кумоха» предсказал погоду на Пасху в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:13
Под Волгоградом на 3 месяца раньше зацвели фейхоа и инжирСмотреть фотографии
17:55
Николай Валуев с тремя детьми и женой поднялся на Мамаев курганСмотреть фотографии
17:08
«Игра на нервах»: «Ротор» одержал первую победу в 2024 годуСмотреть фотографии
16:07
Директору травившего жителей завода под Волгоградом грозит дисквалификацияСмотреть фотографии
15:03
В парке Волгограда появилась аллея красных фонарейСмотреть фотографии
14:44
На юге Волгограда сгорел дом в СНТ «Сластена»Смотреть фотографии
14:22
Волгоградцам вернули 50 млн за коммунальные услугиСмотреть фотографии
13:28
Под Волгоградом нашли пропавшего пенсионера с родинкой на лицеСмотреть фотографии
 