Увлеченные экологией волгоградские школьники отправятся к Белому морю

Экология 11.03.2024 11:20
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11.03.2024 11:20
Подняться на Красноярские Столбы и узнать о жизни обитателей акватории первого морского заповедника России, образованного на побережье Белого моря, смогут волгоградские школьники в ходе эколого-промышленной экспедиции.
Для этого достаточно поучаствовать в организованном РУСАЛом конкурсном отборе, который пройдет в апреле. Победители уже в августе отправятся в экспедиции «Экопоколения».
В этом году эколого-промышленную экспедицию, уже ставшую традиционной, организаторы планируют провести совместно с двумя особо охраняемыми природными территориями России – национальным парком «Красноярские Столбы» (Красноярский край) и Кандалакшским государственным природным заповедником (Мурманская область).
Участниками станут учащиеся 8-11 классов, увлеченные экологией, биологией, краеведением и проживающие в городах, где работают предприятия компании - из Иркутской, Ленинградской, Свердловской, Кемеровской Мурманской областей, Красноярского края, Республик Хакасия и Коми, Волгограда.
Основной целью проекта является экообразование и экопросвещение молодежи в онлайн и оффлайн форматах, формирование понимания экологических проблем. А также воспитание нового поколения эколидеров России.
Во время экспедиций школьники познакомятся с особенностями работы сотрудников заповедников, примут участие в экоакциях, посетят промышленные предприятия, где им расскажут о программах по снижению влияния заводов на экологию городов. А также познакомятся с достопримечательностями Красноярска, Дивногорска и Кандалакши и примут участие в экорадиошколе, в рамках которой школьники смогут получить первые навыки работы в экожурналистике.
Напомним, впервые проект «Экопоколение» стартовал в 2022 году. Тогда же он был отмечен двумя наградами Национальной экологической премии медиагруппы «Комсомольская правда» в номинации «Экорегион»: занял 2-е место у экспертов медиагруппы и 3-е место - по результатам народного голосования.
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