В Волгограде иномарка влетела в столб на островке безопасности

В Краснооктябрьском районе Волгограда легковушка протаранила столб на островке безопасности. По сообщениям очевидцев, водитель покинул место происшествия.

— Перекресток Металлургов и Ленина. Иномарка одна стояла, видимо, вылетела просто в столб. Других машин побитых не было. Водитель на месте тоже отсутствовал. Машина пустая и закрытая, — рассказали читатели V102.RU.

Судя по следам протекторов, водитель за рулем Toyota Corolla двигался со стороны Второй продольной. Буквально на днях на этом же перекрестке Range Rover влетел в такси.

Напомним, что после ДТП с перевернувшейся фурой под Волгоградом бесследно исчез водитель. На место происшествия выезжала бригада СМП, но к удивлению врачей их ждал только опрокинутый грузовик.

Фото: читатели ИА «Высота 102»