Дзержинский районный суд Волгограда сегодня, 9 марта, постановил арестовать местного жителя за сопротивление полиции и пьяную езду, сообщает V102.RU.

— В суде установлено, что Роман Р. управлял автомобилем в Дзержинском районе с признаками опьянения. Сотрудники ДПС указали ему остановить транспортное средство, однако он отказался выполнять законное требование и предпринял попытку скрыться от патрульного автомобиля, — пояснили информагентству в пресс-службе районного суда.

Согласно рапорту инспектора, нарушитель в ходе погони неоднократно выезжал на «встречку», проезжал перекрестки на красный сигнал светофора. В связи с чем, сотрудник МВД применил табельное оружие, произведя не менее восьми выстрелов, в результате чего было пробито заднее колесо.

Убегавший водитель врезался в световую опору у дома № 66 по проспекту имени Жукова, бросил машину и побежал от инспекторов, однако вскоре был задержан.

— В отношении Романа Р. составлено семь протоколов об административных правонарушениях за отказ от медосвидетельствования, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, невыполнение законных требований сотрудника полиции и повреждение технических средств организации дорожного движения, — уточнили в пресс-службе суда.

В судебном заседании задержанный признал вину в части неповиновения законному требованию полицейского. С его слов, он не помнит, что произошло ночью.

— Суд назначил Роману Р. административное наказание в виде административного ареста продолжительностью 10 суток по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, иные протоколы об административных правонарушениях в суд пока не поступали, — пояснили в судебной инстанции. — Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, что избившему сотрудницу МВД в аэропорту Волгограда Сергею Гнутову из Новочеркасска грозит до 10 лет колонии. Безработный житель Ростовской области 16 января 2024 года, будучи пьяным, ударил кулаком в лицо девушку в полицейской форме.

Фото: архив ИА «Высота 102»