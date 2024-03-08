Спорт

«Динамо-Синара» сыграет в Москве с «Лучом» 8 марта

Спорт 08.03.2024 12:26
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08.03.2024 12:26


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, в праздничный день 8 марта, сыграют в очередном туре предварительного этапа Суперлиги на выезде против московского «Луча». Начало встречи в 13-30 ч., сообщает V102.RU.
Эти же команды встречались друг с другом совсем недавно в Волгограде. 25 февраля бело-голубые на классе одолели оппоненток с разгромным счетом 36:24, решив практически все вопросы о победителе в первом тайме. В том поединке гостями руководила исполняющая обязанности главного тренера Оксана Зюзина, а к ответному противостоянию «Луч» обзавелся новым полноценным наставником, коим стал  41-летний специалист Роман Ляшенко, работавший в тренерском штабе  женской юниорской сборной России. Кадровые перестановки в московском коллективе назрели, так как команда в 27 играх одержала всего три победы и набрала шесть очков, расположившись на предпоследнем, пятом месте в группе «Б».
А вот у динамовок, наоборот, ситуация в турнирной таблице на данный момент благоприятная. Подопечные Олега Кулешова, уже обеспечившие место в плей-офф чемпионата досрочно, продолжают лидировать во второй шестерке с 30-ю набранными очками. Однако активно преследует «Синару» подмосковная «Звезда», отстающая всего на один балл. Звенигородские гандболистки в этом туре в родных стенах одолели АГУ- «Адыиф» из Майкопа и приблизились на минимальное расстояние к конкуренткам. Поэтому расслабляться бело-голубым совершенно точно нельзя.

Воссоединившись все вместе после перерыва на сборы национальных российских команд, в которых принимали участие и несколько динамовок, волгоградские спортсменки накануне посетили музей Всероссийского общества «Динамо», расположенный  в столице на «ВТБ-Арене».
Представители «Синары» в ходе экскурсии ознакомились с интересными материалами из истории общества и различными наградами, которые зарабатывали члены динамовского движения в различных видах спорта на протяжении многих лет. В конце мероприятия капитан волгоградского коллектива Марина Судакова подарила сотрудникам музея клубный шарф с автографами игроков. Кроме того, тренерский штаб и руководители бело-голубых вручили девушкам цветы и поздравили с  8 марта.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com

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