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07.03.2024 12:30 Реклама
«Ростелеком» подвел итоги третьего сезона онлайн-курса для студентов вузов и ссузов Юга и Северного Кавказа — «Цифровое образование». Национальный провайдер определил топ-100 участников потока из полутора тысяч человек, исходя из их активностей в процессе обучения. Все победители получили цифровые сертификаты о прохождении курса, 20 первых студентов в рейтинге — ценные призы.
Третий поток «Цифрового образования» стартовал в октябре и завершился в декабре прошлого года, лекции курса были в свободном доступе до февраля 2024 года. В этом сезоне проект собрал более полутора тысяч участников из 20 вузов и ссузов ЮФО и СКФО. В образовательную программу организаторы впервые включили лекции топ-менеджеров «Ростелекома» и компаний-партнеров на тему цифрового лидерства и трендов отрасли.
— Над контентом каждого потока курса работают наши эксперты, обновляем и расширяем программу. В третьем сезоне мы пригласили новых спикеров, добавили актуальные темы, например, про нейросети и создали еще одну площадку для нетворкинга. Это дало свои плоды: мы увидели большую вовлеченность как со стороны участников, так и со стороны вузов. Курс стал популярным у нас на юге, некоторые вузы даже включили его в свои учебные программы. Итоговый рейтинг показал, что у нас есть 20-ка самых активных участников, которые значительно опережают по баллам остальных слушателей. Их мы отметим призами от «Ростелекома» — умной ВК-капсулой с голосовым помощником Маруся, — рассказал Сергей Мордасов, вице-президент, директор Ростовского филиала «Ростелекома».
В курс вошли лекции по 12 актуальным темам цифровой экономики, практические кейсы и дополнительные видеоуроки. Этот сезон организаторы дополнили темами по нейросетям, мастерству создания презентаций и добавили блок по финансовой грамотности от партнера проекта — банка «Центр-инвест» и других. Занятия проходили в онлайн-формате в специально созданном приложении «Цифра РТК» с онлайн-трансляцией в одноименной официальной группе ВКонтакте. В процессе обучения студенты личной активностью формировали рейтинги, по расчетам которых умная система определила лучших участников.
— Курс «Цифровое образование» от «Ростелекома» стал для меня новым классным опытом. Я пришла с четким интересом к темам — кибербезопасность и BigData, но в процессе так увлеклась и поняла, что мне интересны и другие темы. Новые знания по созданию презентаций из курса уже применила на практике, — отметила Лейла Мурадова, студентка Дагестанского государственного университета, победитель третьего потока курса.
«Ростелеком» впервые запустил онлайн-курс «Цифровое образование» в 2020 году. Цель проекта — помочь студентам всех специальностей повысить свои цифровые компетенции. Первоначально он был рассчитан только на студентов из вузов Ростовской области. Второй сезон курса прошел также в формате онлайн в 2021 году и объединил Юг страны и Дальневосточный регион. Третий сезон охватил участников из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Найти информацию о социальных и образовательных проектах, которые реализует и поддерживает «Ростелеком», можно на официальном сайте компании.
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